Cận cảnh trấn cổ nghìn năm giữa thác nước

Trấn Phù Dung nằm ở huyện Vĩnh Thuận, thuộc địa phận châu tự trị dân tộc Thổ Gia và dân tộc Miêu, Tương Tây (Hồ Nam, Trung Quốc). Nơi đây là m ột trong những trấn cổ lâu đời bậc nhất Trung hoa có tuổi đời 2000 năm lịch sử. Nằm trên dãy núi Sùng Sơn hùng vĩ, trấn Phù Dung khoác trên mình nét đẹp thanh bình và quyến rũ với "dải lụa trắng xóa mềm mại" là những thác nước trong xanh một màu. Nhìn từ xa, trấn Phù Dung như treo lơ lửng trên thác nước, nhờ vậy mới được mệnh danh là " Trấn cổ nghìn năm treo trên thác nước". Thác nước Phù Dung nằm ở phía Tây của trấn cổ với độ cao 60m, rộng khoảng 40m. Màu thác nước thay đổi theo mùa. Xuân đến, thác nước trong xanh màu ngọc bích. Thu về, nước đổi sang màu vàng đỏ của những tán cây và rừng núi. Trấn cổ Phù Dung có thác nước chảy xuyên qua tạo nên cảnh tượng vô cùng độc đáo thu hút đông đảo khách du lịch. Đến với trấn Phù Dung, du khách như thể lặn ngụp vào thế giới muôn màu muôn vẻ; có phố cổ, thác nước, đền miếu; có chỗ vui chơi thăm thú, có hồ nước trong xanh, có thể ngắm sao sao, lội suối... Trấn Phù Dung còn được mệnh danh là tiểu trấn bên sông đẹp nhất Trung Quốc. Bốn mặt của trấn Phù Dung là núi non xanh biếc. Bên trong trấn là những con đường, ngõ hẻm quanh co và sâu hun hút. Những ngôi nhà gỗ nằm hai bên thác nước và con đường dài Ngũ Lý được lát bằng những phiến đá xanh mang đậm hơi thở của dân tộc Thổ Gia. Cảnh sắc nơi đây đã khiến du khách không thể thốt nên lời, lưu luyến khó quên. Đến Phù Dung Trấn thả bộ trên những con phố trải đá xanh, hít hà không khí trong lành, ngước nhìn xa xa dòng thác đang buông mình tung bọt trắng xóa … khiến tâm trạng vô cùng bình yên, tĩnh lặng. Những con phố nhỏ, những nếp nhà cổ mái ngói âm dương cổ kính, rêu phong ẩn hiện trong màn sương mờ ảo hay trong ánh hoàng hôn chiều tà khiến bức họa Phù Dung Trấn hiện lên xinh đẹp bình dị đến lạ thường.

