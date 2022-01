Ám ảnh những thị trấn “ma” bị bỏ hoang hàng chục năm

Thị trấn Centralia ở Mỹ từng là nơi sinh sống của hơn 1.000 người. Tuy nhiên, nơi này đã bị bỏ hoang suốt gần 60 năm qua vì đám cháy ở mỏ than vẫn âm ỉ dưới lòng đất. Theo Business Insider, 58 năm trước, thị trấn ma này vẫn đông đúc với hơn 1.000 người sinh sống. Tuy nhiên, vụ cháy tại một bãi rác vào năm 1962 đã lan xuống các mỏ than trong thị trấn Centralia, tạo ra "địa ngục khổng lồ" dưới lòng đất. Trong suốt 58 năm qua, ngọn lửa trong mỏ than vẫn âm ỉ và khiến Centralia bị bỏ hoang không khác gì thị trấn "ma" ở Mỹ. Tuy nhiên, một vài người vẫn quyết "bám trụ" tại thị trấn này. Theo các nhà chức trách, ngọn lửa trong mỏ than ở Centralia có thể cháy trong ít nhất 100 năm nữa. Theo Insider, Khang Ba Thập ở Ordos, Nội Mông, Trung Quốc, vốn được xây dựng là một thành phố hiện đại sân vận động lớn và không gian công cộng hoành tráng. Tuy nhiên, Khang Ba Thập không khác gì một "đô thị ma” bởi hầu hết các tòa nhà đều không có người. Thị trấn mỏ Wittenoom ở Australia, nổi tiếng với biệt danh "thị trấn ma", là nơi nguy hiểm tới mức nó bị giới chức địa phương xóa khỏi bản đồ khu vực. Theo Daily Mail, hàng nghìn người đã bỏ mạng tại đây, hầu hết họ là thợ mỏ. Sau khi điều tra, giới chức địa phương phát hiện nguyên nhân gây ra những cái chết bí ẩn là do tác hại chết người của amiăng. Theo một bộ phim tài liệu được chiếu vào tháng 12/2019, chỉ còn lại một cư dân trong thị trấn này. Thị trấn mỏ Ruby ở Mỹ chính thức bị bỏ hoang vào năm 1940. Phần còn lại của Ruby hiện nằm trên vùng đất tư nhân và vẫn là một trong những thị trấn phía tây được bảo vệ tốt nhất ở Mỹ. Thị trấn Varosha trên đảo Síp từng là một địa điểm du lịch nổi tiếng vào những năm 1970. Theo BBC, Varosha vẫn bị bỏ hoang và nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1974 Mặc dù đã bị bỏ hoang, Craco vẫn là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Italy và được đưa vào danh sách theo dõi của Quỹ Di tích Thế giới vào năm 2010. Theo Insider, Craco được làm bối cảnh cho nhiều bộ phim. Thị trấn Pripyat, Ukraine, bị bỏ hoang từ sau khi thảm họa hạt nhân Chernobyl kinh hoàng xảy ra năm 1986. Oradour-sur-Glane từng là một ngôi làng nhỏ tuyệt đẹp của Pháp. Tuy nhiên, nơi này đã bị Đức Quốc xã tàn phá vào năm 1944. Bodie ở California (Mỹ) trở thành thị trấn ma từ năm 1940. Thị trấn Silverton của Australia nổi lên vào đầu những năm 1880 sau khi phát hiện ra có mỏ bạc trong khu vực vào giữa những năm 1880. Thế nhưng, vào đầu những năm 1900, những người thợ mỏ đã chuyển đi nơi khác, thị trấn trở nên tan hoang và đổ nát. Ảnh: Insider, IT. Mời độc giả xem video Thị trấn ở Ý bán nhà với giá 1 EURO. Nguồn: THDT.

