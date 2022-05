Cận cảnh ngôi làng Ukraine tự “nhấm chìm trong nước”

Tờ New York Times cho biết, chỉ một ngày sau khi cuộc chiến bắt đầu (ngày 24/2), quân đội Ukraine ngày 25/2 đã mở một con đập ngăn lũ gần làng Demydiv, phía bắc Kiev và vùng nông thôn xung quanh. Động thái này sau đó khiến ngôi làng Demydiv "chìm trong biển nước". Hình ảnh vệ tinh từ tháng 3 cho thấy, lũ lụt đã xảy ra ở lưu vực sông Irpin, phía tây bắc Kiev. Nhưng thời điểm đó, vẫn chưa rõ ai hoặc điều gì đã gây ra lũ lụt trong khu vực cho đến bây giờ khi người Ukraine công khai thừa nhận chiến lược "phòng thủ hy sinh" của họ. Khu vực quanh làng Demydiv bị nước nhấn chìm tạo ra một rào chắn tự nhiên trên bờ tây sông Dnipro ở phía bắc Kiev, ngăn chặn cuộc tấn công bằng xe tăng của quân đội Nga vào thủ đô Kiev, đồng thời giúp quân đội Ukraine có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bảo vệ Kiev. Lũ lụt đã tạo ra một "biển nước" ngay phía trước các đoàn xe quân sự của Nga vốn đang tiếp cận thủ đô Ukraine. Theo New York Times, lũ lụt đã đóng vai trò ngăn cản quân đội Nga tiến thêm và áp sát Kiev. Hơn nữa, lũ lụt còn giúp làng Demydiv không trở thành tiền tuyến trong cuộc chiến. Theo đó, ngôi làng này đã tránh được cảnh bị phá hủy khủng khiếp như ở thị trấn Bucha, ngoại ô Kiev. "Mọi người đều hiểu và không ai hối tiếc về điều đó dù chỉ trong chốc lát. Chúng tôi đã cứu Kiev", người dân địa phương tên là Antonina Kostuchenko nói với tờ Times. Hơn hai tháng sau, nước và lũ lụt vẫn chưa rút hết ở làng Demydiv nhưng Kiev vẫn nằm dưới sự kiểm soát của người Ukraine. Các lực lượng Nga không chiếm được thủ đô của Ukraine và cuối cùng rút khỏi khu vực vào cuối tháng 3 để tập trung vào cuộc tấn công mới ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Các cư dân ở Demydiv khẳng định, tất cả rất đáng để hy sinh so với thiệt hại ở những nơi đã bị quân Nga oanh tạc. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã bước sang tháng thứ 3, khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng, hàng triệu người bị mất nhà cửa và phải rời bỏ đất nước đi lánh nạn, trong khi nhiều thành phố chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Nga và Ukraine ký thỏa thuận mới về vận chuyển khí đốt tới Châu Âu. Nguồn: THDT.

