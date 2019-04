Cám cảnh cuộc sống di dân ở biên giới Mỹ-Mexico

Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh ghi lại cuộc sống tạm bợ của các di dân đến từ Trung Mỹ ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico, sau khi lực lượng Hải quan và Biên phòng Mỹ thả họ ra vì các trung tâm tạm giữ quá tải. Ảnh: Một phụ nữ tắm cho con trong tòa nhà "House of the Refugee", nơi cung cấp chỗ ở tạm thời cho những người nhập cư trái phép vừa được lực lượng biên phòng Mỹ thả ra vì quá tải, ngày 24/4. (Nguồn ảnh: Reuters) Các em nhỏ đến từ Trung Mỹ nằm ngủ trong tòa nhà "House of the Refugee" ngày 24/4. Bên trong tòa nhà "House of the Refugee" ở El Paso, bang Texas. Những em nhỏ nhập cư học vẽ trong nơi ở tạm thời tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico. Nhiều bồn rửa được lắp đặt cho các di dân sử dụng tại tòa nhà "House of the Refugee" ngày 24/4. Một em nhỏ nhập cư chơi đồ chơi trong nhà thờ Vino Nuevo, cũng được sử dụng làm nơi ở tạm thời cho các di dân đến từ Trung Mỹ, ngày 23/4. Người phụ nữ đến từ Guatemala chống nạng đi trong nhà thờ Vino Nuevo ngày 23/4. Một số di dân nằm nghỉ trong toà nhà "House of the Refugee". Các em nhỏ chơi đùa trong nhà thờ Vino Nuevo ở El Paso ngày 23/4/2019. Những người phụ nữ cầu nguyện bên trong nhà thờ Vino Nuevo. Một em nhỏ chơi đá bóng trong tòa nhà "House of the Refugee" dành cho những người tị nạn ở tạm thời. Những đứa trẻ ăn bánh sandwich sau khi tới nhà thờ Vino Nuevo ngày 23/4. Một số di dân được đưa tới nhà thờ Vino Nuevo hôm 23/4. Mời độc giả xem thêm video: "Bé trai khổng lồ" ngó qua biên giới Mỹ-Mexico (Nguồn: VTC1)

