Bùng phát biểu tình phản đối hiệp ước di cư của LHQ tại Bỉ

Theo RT, cảnh sát Bỉ đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để trấn áp đám đông người biểu tình tham gia cuộc tuần hành tại Brussels để phản đối một hiệp ước di cư gây tranh cãi của Liên Hợp Quốc cuối tuần qua. Ảnh: Reuters. Cuộc tuần hành có tên “March against Marrakech” (Tạm dịch: Tuần hành phản đối Marrakech). Được biết, Marrakech (ở Ma-rốc) là thành phố nơi hiệp ước di cư này đã được ký kết hồi tuần trước. Ảnh: Getty. Ban đầu, cuộc tuần hành diễn ra hoà bình nhưng đã biến thành bạo lực sau đó khi một số người biểu tình quá khích đốt pháo và ném chai lọ trên đường phố. Ảnh: Reuters. Cảnh sát Bỉ phun vòi rồng vào những người biểu tình. Ảnh: Reuters. Hình ảnh trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Bỉ. Ảnh: Reuters. Người biểu tình ném đồ vật về phía lực lượng an ninh Bỉ. Ảnh: JP. Tờ Japan Times dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, khoảng 5.500 người đã tập trung tại thủ đô của Bỉ để tham gia cuộc tuần hành phản đối hiệp ước di cư Marrakech này. Họ hô vang khẩu hiệu như “Người dân đất nước chúng ta là trên hết” hay “Đóng cửa biên giới”. Ảnh: RT. Cảnh sát chống bạo động Bỉ được triển khai để trấn áp những người biểu tình quá khích. Ảnh: RT. Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động Bỉ trong cuộc tuần hành ở Brussels ngày 16/12. Ảnh: RT. Một số người biểu tình đã kêu gọi Thủ tướng Bỉ Charles Michel từ chức trong cuộc tuần hành hôm 16/12, trong khi một số đảng đối lập kêu gọi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong chính phủ nước này. Ảnh: RT. Một người biểu tình ném đồ vật về phía lực lượng an ninh Bỉ giữa làn hơi khói hơi cay mù mịt trong cuộc tuần hành phản đối hiệp ước di cư Marrakesh. Ảnh: Reuters. Theo hãng thông tấn Belga, khoảng 90 người đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình này. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video về cuộc biểu tình ở thủ đô Brussels (Bỉ) (Nguồn: RT)

