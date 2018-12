Toàn cảnh cuộc biểu tình dữ dội ở Pháp ngày cuối tuần

Theo RT, phong trào Áo vàng tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình ở Pháp cuối tuần này. Trong ngày hôm nay (8/12), hàng trăm người đã bị bắt giữ riêng tại thủ đô Paris. Ảnh: RT. “Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 481 người biểu tình trong khi 211 người vẫn đang bị tạm giam”, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết. Ảnh: Getty. Được biết, hàng nghìn người đã tập trung tại trung tâm Paris hôm 8/12. Cuộc biểu tình ở đại lộ Champs-Elysees biến thành bạo lực ngay sau lúc 10h (giờ địa phương) khi đụng độ xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Pháp. Ảnh: RT. Cảnh sát Pháp đã phải dùng đến hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình ở thủ đô Paris. Ảnh: Getty. Thứ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez thông báo, ước tính khoảng 31.000 người đã tham gia cuộc biểu tình của phong trào Áo vàng trên toàn nước Pháp trong ngày 8/12, và khoảng 700 đối tượng quá khích đã bị bắt giữ. Ảnh: Reuters. Được biết, cảnh sát Pháp đã triển khai xe bọc thép tại một số địa điểm quan trọng như Quảng trường Bastille và Khải Hoàn Môn hôm nay để sẵn sàng ứng phó. Ảnh: AP. Trước đó, giới chức trách Pháp quyết định triển khai thêm 8.000 cảnh sát ở thủ đô Paris và 89.000 cảnh sát trên toàn quốc để đảm bảo an ninh khi có thông tin những người biểu tình dự kiến tập trung tại Điện Elysee, Paris, ngày 8/12. Ảnh: Getty. Nhiều địa điểm nổi tiếng ở Paris như Bảo tàng Louvre, Bảo tàng Orsay và Tháp Eiffel,… đã tạm thời đóng cửa trong ngày hôm nay để đảm bảo an toàn. Ảnh: EPA. Mặc dù Chính phủ Pháp đã thông báo hoãn tăng thuế nhiên liệu cùng một số biện pháp nhượng bộ khác nhằm xoa dịu tình hình, nhưng phong trào Áo vàng vẫn tiếp tục tổ chức biểu tình. Căng thẳng dường như chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Ảnh: EPA. Một người biểu tình Áo vàng bị cảnh sát bắt giữ trên đường phố Paris. Ảnh: EPA. Một người biểu tình ngã xuống đường trong lúc đụng độ với lực lượng an ninh Pháp. Ảnh: EPA. Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Pháp. Ảnh: AP. Những người biểu tình thuộc phe Áo vàng tuần hành ở thủ đô nước Pháp ngày 8/12. Ảnh: AP. Xe bọc thép ở khu vực Khải Hoàn Môn. Ảnh: AP. Mời độc giả xem video: Cuộc biểu tình của phe Áo vàng ở thủ đô Paris (Nguồn: Ruptly)

Theo RT, phong trào Áo vàng tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình ở Pháp cuối tuần này. Trong ngày hôm nay (8/12), hàng trăm người đã bị bắt giữ riêng tại thủ đô Paris. Ảnh: RT. “Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 481 người biểu tình trong khi 211 người vẫn đang bị tạm giam”, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết. Ảnh: Getty. Được biết, hàng nghìn người đã tập trung tại trung tâm Paris hôm 8/12. Cuộc biểu tình ở đại lộ Champs-Elysees biến thành bạo lực ngay sau lúc 10h (giờ địa phương) khi đụng độ xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Pháp. Ảnh: RT. Cảnh sát Pháp đã phải dùng đến hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình ở thủ đô Paris. Ảnh: Getty. Thứ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez thông báo, ước tính khoảng 31.000 người đã tham gia cuộc biểu tình của phong trào Áo vàng trên toàn nước Pháp trong ngày 8/12, và khoảng 700 đối tượng quá khích đã bị bắt giữ. Ảnh: Reuters. Được biết, cảnh sát Pháp đã triển khai xe bọc thép tại một số địa điểm quan trọng như Quảng trường Bastille và Khải Hoàn Môn hôm nay để sẵn sàng ứng phó. Ảnh: AP. Trước đó, giới chức trách Pháp quyết định triển khai thêm 8.000 cảnh sát ở thủ đô Paris và 89.000 cảnh sát trên toàn quốc để đảm bảo an ninh khi có thông tin những người biểu tình dự kiến tập trung tại Điện Elysee, Paris, ngày 8/12. Ảnh: Getty. Nhiều địa điểm nổi tiếng ở Paris như Bảo tàng Louvre, Bảo tàng Orsay và Tháp Eiffel,… đã tạm thời đóng cửa trong ngày hôm nay để đảm bảo an toàn. Ảnh: EPA. Mặc dù Chính phủ Pháp đã thông báo hoãn tăng thuế nhiên liệu cùng một số biện pháp nhượng bộ khác nhằm xoa dịu tình hình, nhưng phong trào Áo vàng vẫn tiếp tục tổ chức biểu tình. Căng thẳng dường như chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Ảnh: EPA. Một người biểu tình Áo vàng bị cảnh sát bắt giữ trên đường phố Paris. Ảnh: EPA. Một người biểu tình ngã xuống đường trong lúc đụng độ với lực lượng an ninh Pháp. Ảnh: EPA. Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Pháp. Ảnh: AP. Những người biểu tình thuộc phe Áo vàng tuần hành ở thủ đô nước Pháp ngày 8/12. Ảnh: AP. Xe bọc thép ở khu vực Khải Hoàn Môn. Ảnh: AP. Mời độc giả xem video: Cuộc biểu tình của phe Áo vàng ở thủ đô Paris (Nguồn: Ruptly)