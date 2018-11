Bức tranh toàn cảnh thế giới 2018 qua ảnh Reuters

Nhiều sự kiện thế giới nổi bật trong năm 2018 đã được hãng thông tấn Reuters ghi lại. Ảnh: Một thành viên của lực lượng phòng vệ dân sự Syria bế em nhỏ bị thương tại thị trấn Hamoria bị bao vây ở Đông Ghouta, Damascus, ngày 6/1. (Nguồn ảnh: Reuters) Một cảnh sát đứng gác bên ngoài tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Hoa Liên, Đài Loan, ngày 7/2. Người biểu tình Palestine trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Israel ở phía đông thành phố Gaza ngày 6/4. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự DMZ trước cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử liên Triều ngày 27/4/2018. Hoàng tử Anh Harry và cô dâu Meghan Markle cười tươi khi ngồi trên xe ngựa sau khi rời khỏi lễ cưới tại Lâu đài Windsor ngày 19/5. Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cái bắt tay lịch sử đầu tiên kéo dài 12 giây khi gặp nhau tại khách sạn Capella (Singapore) vào khoảng 9h04 (giờ địa phương) sáng 12/6, trước khi bước vào hội đàm Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Emannuel Macron trong lễ trao giải sau trận chung kết World Cup 2018 tại thủ đô Moscow ngày 15/7. Tháng 9/2018, siêu bão Florence đổ bộ vào một số bang miền đông nước Mỹ đã khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán và gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Vụ nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi bị sát hại tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đầu tháng 10/2018 đã thu hút sự quan tâm của toàn thế giới, tác động nhiều đến tình hình chính trị Trung Đông. Một con tàu bị mắc kẹt trên bờ sau thảm họa động đất, sóng thần ở Wani, Donggala, Sulawesi, Indonesia, ngày 3/10. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia ngày 4/10 cho biết, số người thiệt mạng do thảm họa kép động đất và sóng thần trên đảo Sulawesi tăng lên 1.424 người và hàng nghìn người vẫn mất tích.Thảm họa cháy rừng ở California (Mỹ) tháng 11/2018 đã khiến gần 100 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán đến nơi an toàn. Đây là vụ cháy rừng khủng khiếp nhất trong lịch sử bang California. Anh Saleh Hassan al-Faqeh cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô con gái Hajar 4 tuổi sau khi bé qua đời tại một phòng khám suy dinh dưỡng tại bệnh viện al-Sabeen, Sanaa, Yemen ngày 15/11. Được biết, quốc gia Trung Đông này đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Bà Ilhan Omar, một phụ nữ người Mỹ gốc Somali, là một trong hai người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 6/11. Hôm 26/11, giới chức Mỹ đã cho đóng cửa một trong những cửa khẩu biên giới tấp nập nhất giữa Mỹ và Mexico, đồng thời phun hơi cay để xua đuổi những người dân di cư định vượt qua hàng rào biên giới vào Mỹ. Ngày 27/11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cảnh báo về nguy cơ "chiến tranh quy mô toàn diện" với Nga trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước sau vụ Moscow bắt giữ ba tàu Hải quân Ukraine được cho là vi phạm lãnh hải của Nga trên Biển Đen cuối tuần trước. Mời độc giả xem thêm video: Hành trình tới cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều (Nguồn: VTC1)

