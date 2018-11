Biểu tình hỗn loạn ở thủ đô Paris: Tổng thống Macron phản ứng gay gắt

Đám đông hỗn loạn vây kín khu vực Điện Elysee ngày 24/11 trong một cuộc biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng và các chương trình thuế của chính phủ. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để kiềm chế những người biểu tình. “Thật đáng xấu hổ cho những ai tấn công các sỹ quan cảnh sát” – ông Macron viết trên mạng xã hội Twitter. “Không có chỗ cho bạo lực như vậy ở nước (Pháp) Cộng hòa này”. Cuộc biểu tình hưởng ứng phong trào “áo khoác vàng” – lấy hình ảnh chiếc áo nổi bật của những người biểu tình – trong một chiến dịch bắt đầu 2 tuần trước tập trung phản đối tăng giá nhiên liệu. Làn sóng phản đối nhanh chóng lan sang tình trạng giá cả tăng cao đặc biệt ở khu vực nông thôn và những phản đối khác chống lại các chính sách của Tổng thống Macron. Hơn 100.000 người biểu tình xuống đường trong khoảng 1.600 cuộc biểu tình khắp nước Pháp ngày 24/11, bộ nội vụ nước này cho biết. Phần lớn các cuộc biểu tình trôi qua trong hòa bình – trừ cuộc biểu tình ở thủ đô Paris nơi có khoảng 8.000 người tham gia. 5.000 cảnh sát được điều động ở Paris. Họ tạo ra những rào chắn kim loại xung quanh điện Elysee để ngăn người biểu tình tiếp cận những tòa nhà quan trọng như văn phòng tổng thống và quốc hội. Một người phát ngôn của nhóm biểu tình khẳng định họ mang theo tinh thần ôn hòa. “Chúng tôi không ở đây để gây sự với cảnh sát, chúng tôi chỉ muốn chính phủ lắng nghe chúng tôi.” Dù vậy, sáng sớm 24/11, một số người cố gắng phá vỡ hàng rào của cảnh sát. Họ đốt lửa, phá các tấm biển trên phố, rào chắn, lấy đá từ nền đường lên ném vào cảnh sát trong khi hét to những câu khẩu hiệu chống lại Tổng thống Macron. Cuộc biểu tình trở nên bạo lực và tiếp tục hỗn độn cho tới buổi tối, khi cảnh sát ổn định phần lớn khu vực. Cơ quan chức năng cho biết 19 người bị thương trong các cuộc đối đầu, bao gồm 4 cảnh sát. Khoảng 40 người đã bị bắt. Tại những nơi khác trên toàn nước Pháp, biểu tình phản đối diễn ra khắp nơi. Hàng loạt vật cản chắn đường được dựng lên để làm chậm các tuyến đường chính. Một số trạm thu phí bị “chiếm” và phải để xe cộ đi qua. Có những đụng độ nhỏ xảy ra, hơn 130 người bị bắt trên toàn nước Pháp. Theo BBC, các cuộc biểu tình và bạo lực lần này diễn ra ở quy mô nhỏ hơn và ít nghiêm trọng hơn so với tuần trước, khi 280.000 người tham gia biểu tình khiến 2 người chết và hơn 600 người bị thương. Trong bài đăng trên Twitter, Tổng thống Pháp ca ngợi sự dũng cảm và chuyên nghiệp của lực lượng an ninh. Ông nói: “Thật đáng xấu hổ cho những người tấn công họ. Đáng xấu hổ cho những người tấn công các công dân khác và nhà báo.” Truyền thông Pháp cho biết một số phóng viên đã bị tấn công ở các thành phố phía Nam Toulouse và Beziers. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cáo buộc những người biểu tình bị ảnh hưởng bởi lãnh đạo đảng cực hữu Đại hội Quốc gia Pháp (National Rally), Marine Le Pen. Đáp lại, bà Le Pen buộc tội ông Castaner thiếu trung thực. Giá diesel, nhiên liệu phổ biến nhất được các tài xế Pháp sử dụng, đã tăng khoảng 23% trong vòng 12 tháng trở lại đây, lên mức trung bình 1,71 USD một lít, mức cao nhất kể từ đầu những năm 2000. Tổng thống Pháp cho rằng giá dầu thế giới đóng vai trò trong 3/4 mức giá tăng trong nước. Ông cũng cho biết cần thêm thuế nhiên liệu để tạo nguồn vốn đầu tư cho năng lượng tái tạo.

