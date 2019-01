Bên trong Vatican - quốc gia đặc biệt nhất thế giới có gì bí ẩn?

Vatican là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới: Nằm gọn trong lòng nước Ý, có diện tích 44 ha. Ngôn ngữ chính ở Vatican là tiếng Latinh, ngoài ra còn sử dụng tiếng Italy và một số ngôn ngữ khác. Vatican có chế độ chính trị quân chủ do giáo hoàng đứng đầu, nắm quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp tối cao Tiền tệ của Vatican là đồng Euro, đất nước có con tem, hộ chiếu, bảng số xe, quốc kỳ và quốc ca riêng. Một điểm mà chính phủ này không có là hệ thống thuế Tuy nhỏ bé, nhưng Vatican thật sự là một quốc gia đầy quyền năng. Được xem là trung tâm của Giáo hội Công giáo La Mã, Vatican nằm dưới sự điều hành của Giáo hoàng kể từ ngày 11-2-1929, theo Hiệp ước Lateran Gần 100 quốc gia đã có Đại sứ quán ở Vatican và Vatican cũng phái các đoàn ngoại giao đến hơn 120 quốc gia trên thế giới. Do Vatican quá nhỏ, nên nhiều tòa Đại sứ nước ngoài phải đặt trên phần đất thuộc Thủ đô Rome, cả Italy cũng đặt tòa Đại sứ trên lãnh thổ của chính mình Các giáo hoàng không sống ở Vatican cho đến thế kỷ 14: Dù nhà thờ thánh Peter đã được hoàn thành, các giáo hoàng vẫn sống chủ yếu tại cung điện Lateran thuộc thành Rome. Họ thậm chí còn đến Avignon, Pháp vào năm 1309 khi một vị giáo chủ người Pháp được chọn làm giáo hoàng. Họ không trở về Rome cho đến năm 1377, thời điểm mà cung điện Lateran bị cháy “The Swiss Guard” - đội vệ binh người Thụy Sĩ được thuê làm lực lượng quân đội quốc gia. Trong bộ quần áo đầy màu sắc theo phong cách thời Phục hưng, họ bắt đầu bảo vệ giáo hoàng từ năm 1506. Đội quân này thường xuyên đi tuần và canh phòng cẩn mật cho cả thành quốc Vatican Nhiều lần trong lịch sử Vatican, các giáo hoàng được đưa ra khỏi thành phố bằng lối đi bí mật: Năm 1277, tuyến đường Passetto di Borgo được xây dựng để nối Vatican với Castel Sant’Angelo nằm bên bờ sông Tiber. Nó được sử dụng để làm lối thoát hiểm cho các giáo hoàng. Đa phần người dân Vatican sống ở nước ngoài: Nhiều công dân mang quốc tịch Vatican nhưng họ lại sống ở nước ngoài (thật ra là ngay tại Rome, Italy). Ngoài đội quân Thụy Sĩ khoảng hơn 100 thành viên, cộng đồng lớn nhất ở Vatican là những vị cha xứ từ khắp nơi trên thế giới đến sống và học tập tại đây. Cơ quan thiên văn học của Vatican sở hữu một kính viễn vọng ở Arizona (Mỹ): Khi Rome trở nên nhộn nhịp, ánh sáng trong thành phố khiến các nhà thiên văn học không thể quan sát các chòm sao một cách rõ ràng. Năm 1981, Vatican trang bị chiếc kính viễn vọng hiện đại đặt trên đỉnh Graham, bang Arizona, Mỹ Tờ Osservatore Romano – nhật báo Vatican ra đời cách đây 140 năm và được bổ sung những ấn phẩm ra hàng tuần in bằng 7 thứ tiếng. Mục đích chính của những ấn phẩm này không nhằm bán kiếm tiền mà nhằm quảng bá rộng khắp thông tin về hoạt động của Giáo hội và của Giáo hoàng Vatican Tòa thánh Vatican còn có một đài phát thanh riêng truyền thông tin đi khắp thế giới, đó là Đài Phát thanh Vatican còn gọi là Radio Vatican. Hằng ngày, Radio Vatican phát trên 30 thứ tiếng của nhân loại Giao thông: Tổng cộng chiều dài đường giao thông ở Vatican chỉ không quá 500m. Vatican còn có một sân bay trực thăng và một đường tàu hỏa nối liền với thủ đô Roma mà nhà ga chính nằm ngay phía sau cung điện của Giáo hoàng. Vatican có một đội xe, có tổng cộng 12 chiếc, gồm toàn hiệu Mercedes được chế tạo riêng theo đơn đặt hàng của Vatican Thư viện Vatican có hơn 1 triệu ấn phẩm, 150.000 bản viết tay và một bộ sưu tập quý giá nhất về những ấn phẩm đầu tiên của ngành in trên thế giới, trong đó đáng kể nhất là 2 cuốn Thánh kinh do Gutemberg, người phát minh kỹ thuật in, cho xuất bản vào thế kỷ XV Vatican có bưu điện với tem riêng. Điều thú vị là hệ thống thư tín nước này khá phổ biến vì dịch vụ nhanh hơn so với hệ thống của Italy. Ngoài những món đồ lưu niệm, tem bưu điện là một trong những nguồn thu nhập chính của họ

