Anh sa thải Bộ trưởng Quốc phòng vì rò rỉ thông tin mật về Huawei

Ngày 1/5, tờ The Guardian đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã bị cách chức do có bằng chứng thuyết phục rằng ông phải chịu trách nhiệm cho vụ rò rỉ thông tin từ Hội đồng An ninh Quốc gia về sự liên quan của Huawei với mạng 5G của Anh.