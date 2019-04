Ảnh: Những khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc biểu tình ở Sudan

Cuộc biểu tình chống Chính phủ Sudan đang dần tiến đến hồi kết sau khi Tổng thống của nước này bị bắt giữ, lực lượng quân đội đứng ra kiểm soát an ninh trong thời gian chuyển tiếp chính quyền. Nguồn ảnh: Theatlantics. Trước đó, cuộc biểu tình ở Sudan đã diễn ra hết sức phức tạp với nỗ lực yêu cầu Tổng thống đương nhiệm của quốc gia này phải từ chức sau 30 năm nắm quyền. Ảnh: Lực lượng chống bạo động Sudan đã sử dụng hơi cay trong nỗ lực giải tán đám đông bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Khartoum. Nguồn ảnh: Theatlantics. Tuy nhiên tình hình vẫn không hề khả quan khi người biểu tình tiếp tục bao vây trụ sở này trong nỗ lực lôi kéo quân đội ủng hộ phe đối lập. Nguồn ảnh: Theatlantics. Những vỏ đạn được người biểu tình ở Sudan tìm thấy, tuy nhiên chưa có báo cáo nào về việc sử dụng vũ khí nóng để chống lại người biểu tình ở đây. Không chỉ ở trụ sở Bộ quốc phòng, gần như mọi con đường chính ở thủ đô Khartoum đều đã bị người biểu tình phong tỏa. Nguồn ảnh: Theatlantics. Người biểu tình tụ tập và hát hò xung quanh xe thiết giáp của quân đội Sudan bên ngoài trụ sở Bộ quốc phòng. Nguồn ảnh: Theatlantics. Theo các thông tin được báo chí quốc tế đăng tải, cuộc biểu tình ở Sudan diễn ra với quy mô lớn nhất tại thủ đô Khartoum và khu vực Darfur. Nguồn ảnh: Theatlantics. Giới chức Sudan khẳng định, số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kể từ tháng 12 năm ngoái đến nay là 38 người, song Tổ chức Giám sát nhân quyền (HRW) cho rằng con số thực tế lên tới 51 người. Nguồn ảnh: Theatlantics. Các nhóm biểu tình thậm chí còn đã thành lập một hội đồng để đàm phán với lực lượng an ninh Sudan và cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển tiếp chính phủ phản ánh đúng nguyện vọng của người dân. Nguồn ảnh: Theatlantics. Trẻ em cũng được đưa xuống đường biểu tình. Nguồn ảnh: Theatlantics. Ngay cả khi màn đêm buông xuống, đám đông vẫn không hề giải tán bất chấp nỗ lực kêu gọi của lực lượng cảnh sát địa phương. Nguồn ảnh: Theatlantics.Tổng thống Bashir, 75 tuổi, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính do những người Hồi giáo hậu thuẫn năm 1989. Bất chấp sự phản đối của người dân, Tổng thống Bashir từng tuyên bố không từ chức và khẳng định cách thức duy nhất để thay đổi chính phủ là thông qua bầu cử. Nguồn ảnh: Theatlantics. Mời độc giả xem Video: Quân đội Sudan đứng về phía người biểu tình, bao vây và bắt giữ Tổng thống al-Bashir.

