Tổng thống Sudan vừa bị quân đội bắt giữ là ai?

Theo Reuters đưa tin, ngay sau khi Tổng thống Omar al-Bashir tuyên bố từ chức trong hôm 11/4 thì ngay sau đó ông này cùng nội các hơn 100 người trong đó có cả Thủ tướng Sudan Mohamed Tahir Ayala đã bị quân đội nước này bắt giữ. Thông tin trên cũng được Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Awad bin Auf xác nhận trong thông báo áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ lãnh thổ Sudan trong vòng 3 tháng. Ảnh: Lobelog. Quân đội Sudan thông báo lệnh ngừng bắn trên toàn quốc và cho biết Tổng thống Bashir hiện đang bị giam giữ ở một nơi an toàn. Ảnh: CN. Bộ trưởng Quốc phòng Awad Ibn Auf tuyên bố một hội đồng quân sự sẽ điều hành đất trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 2 năm, trước khi tổ chức cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia Châu Phi này. Ảnh: CNN. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã từ chức, và các cuộc tham vấn giữa các bên liên quan được tiến hành để thành lập hội đồng chuyển tiếp. Ảnh: Conservation. Có thể nói, việc Quân đội Sudan bắt giữ Tổng thống al-Bashir đã đặt dấu chấm hết cho 30 năm cầm quyền của ông al-Bashir. Ảnh: Timesofisrael. Ông Omar al-Bashir sinh ngày 1/1/1944 tại Hosh Bannaga, Sudan. Ông gia nhập Quân đội Sudan năm 1960. Ông từng theo học tại Học viện Quân sự Ai Cập ở thủ đô Cairo và cũng tốt nghiệp Học viện Quân sự Sudan tại Khartoum năm 1966. Ảnh: AN. Ông al-Bashir vươn lên nhanh chóng và trở thành lính dù. Sau đó, ông phục vụ trong Quân đội Ai Cập và tham gia vào cuộc chiến tranh Yom Kippur chống lại Israel năm 1973. Ảnh: NDTV. Ngày 30/6/1989, ông al-Bashir, khi đó còn là một Đại tá trong Quân đội Sudan, đã chỉ huy một đội quân tiến hành cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ liên minh của Thủ tướng Sadiq al-Mahdi và lên nắm quyền. Năm 1993, ông trở thành Tổng thống Sudan. Ảnh: AN. Trong cuộc bầu cử quốc gia năm 1996, ông Al-Bashir được bầu làm Tổng thống Sudan và giữ cương vị đó cho tới khi buộc phải từ chức vào ngày 11/4/2019 vừa qua. Ảnh: NewZealand.com. Về đời tư, Al-Bashir kết hôn với em họ mình là bà Fatima Khalid và có vợ hai là bà Widad Babiker Omer. Tuy nhiên, ông al-Bashir không có con cái. Ảnh: CNN. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Sudan Omar al-Bashir từ chức (Nguồn: CNN)

