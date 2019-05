Ảnh: Người dân Nhật Bản ăn mừng đất nước sang triều đại mới

Triều đại Reiwa (Lệnh Hòa) chính thức bắt đầu ở Nhật Bản từ 0h ngày 1/5, vài giờ sau khi Nhật hoàng Ahikito tuyên bố thoái vị, khép lại thời đại Heisei sau 31 năm. Nhiều người dân Nhật Bản đã đổ ra đường phố ăn mừng khi đất nước bước sang triều đại mới. Ảnh: Kyodo. Sáng ngày 1/5, Thái tử Naruhito chính thức trở thành Nhật hoàng thứ 126 sau nghi lễ đăng quang diễn ra trọng thể tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo. Ảnh: Reuters. Nghi lễ đăng quang "Kenji-to-Shokei-no-gi" đã diễn ra tại phòng "Matsu no Ma" của Hoàng cung. Trong nghi lễ kéo dài 10 phút, Nhật hoàng Naruhito được trao 3 báu vật thiêng liêng, thường được gọi là "Tam chủng thần khí", gồm thanh gươm Kusanagi no Tsurugi, chiếc gương Yata no Kagami và viên ngọc Yasakani no Magatama. Ảnh: Reuters. Ngoài ra, Nhật hoàng mới cũng được trao con dấu hoàng gia và con dấu riêng của hoàng đế. Ảnh: Reuters. Người dân ở thủ đô Tokyo ăn mừng khi đất nước bước sang triều đại mới hôm 1/5. Ảnh: Reuters. Nhiều người có mặt tại câu lạc bộ đêm Maharaja ở quận Roppongi, Tokyo, ăn mừng sự kiện lớn này hôm 1/5. Ảnh: Reuters. Người dân Nhật chụp tên triều đại Reiwa trong sự kiện đếm ngược chào mừng tân Nhật hoàng và triều đại mới đêm 30/4 ở thủ đô Tokyo. Ảnh: AP. Được biết, sau lễ đăng cơ, Nhật hoàng Naruhito đã có bài phát biểu đầu tiên trước cả nước với tư cách là Hoàng đế thứ 126 tại Cung điện Hoàng gia. Ảnh: CNA. Tuy nhiên, lễ đăng cơ chính thức của Ngài Naruhito sẽ được tổ chức vào tháng 10/2019 với sự tham dự của các quan khách trong và ngoài nước. Được biết, Nhà vua Naruhito là Nhật hoàng đầu tiên sinh ra sau Thế chiến II, Nhật hoàng đầu tiên tốt nghiệp đại học và cũng là Nhật hoàng đầu tiên du học nước ngoài trong khoảng thời gian dài. Ảnh: Reuters. Trước đó, vào lúc 17h địa phương (khoảng 15h giờ Hà Nội) ngày 30/4, Nhật hoàng Akihito đọc tuyên bố thoái vị trước sự chứng kiến của khoảng 300 khách mời, kết thúc triều đại Heisei. Ảnh: Reuters. Buổi lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito diễn ra đơn giản chỉ kéo dài khoảng 10 phút tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Tokyo. Ảnh: Reuters. Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko trong buổi lễ tại Cung điện Hoàng gia ngày 30/4. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Nhật hoàng Akihito thoái vị (Nguồn: VTC14_

Triều đại Reiwa (Lệnh Hòa) chính thức bắt đầu ở Nhật Bản từ 0h ngày 1/5, vài giờ sau khi Nhật hoàng Ahikito tuyên bố thoái vị, khép lại thời đại Heisei sau 31 năm. Nhiều người dân Nhật Bản đã đổ ra đường phố ăn mừng khi đất nước bước sang triều đại mới. Ảnh: Kyodo. Sáng ngày 1/5, Thái tử Naruhito chính thức trở thành Nhật hoàng thứ 126 sau nghi lễ đăng quang diễn ra trọng thể tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo. Ảnh: Reuters. Nghi lễ đăng quang "Kenji-to-Shokei-no-gi" đã diễn ra tại phòng "Matsu no Ma" của Hoàng cung. Trong nghi lễ kéo dài 10 phút, Nhật hoàng Naruhito được trao 3 báu vật thiêng liêng, thường được gọi là "Tam chủng thần khí", gồm thanh gươm Kusanagi no Tsurugi, chiếc gương Yata no Kagami và viên ngọc Yasakani no Magatama. Ảnh: Reuters. Ngoài ra, Nhật hoàng mới cũng được trao con dấu hoàng gia và con dấu riêng của hoàng đế. Ảnh: Reuters. Người dân ở thủ đô Tokyo ăn mừng khi đất nước bước sang triều đại mới hôm 1/5. Ảnh: Reuters. Nhiều người có mặt tại câu lạc bộ đêm Maharaja ở quận Roppongi, Tokyo, ăn mừng sự kiện lớn này hôm 1/5. Ảnh: Reuters. Người dân Nhật chụp tên triều đại Reiwa trong sự kiện đếm ngược chào mừng tân Nhật hoàng và triều đại mới đêm 30/4 ở thủ đô Tokyo. Ảnh: AP. Được biết, sau lễ đăng cơ, Nhật hoàng Naruhito đã có bài phát biểu đầu tiên trước cả nước với tư cách là Hoàng đế thứ 126 tại Cung điện Hoàng gia. Ảnh: CNA. Tuy nhiên, lễ đăng cơ chính thức của Ngài Naruhito sẽ được tổ chức vào tháng 10/2019 với sự tham dự của các quan khách trong và ngoài nước. Được biết, Nhà vua Naruhito là Nhật hoàng đầu tiên sinh ra sau Thế chiến II, Nhật hoàng đầu tiên tốt nghiệp đại học và cũng là Nhật hoàng đầu tiên du học nước ngoài trong khoảng thời gian dài. Ảnh: Reuters. Trước đó, vào lúc 17h địa phương (khoảng 15h giờ Hà Nội) ngày 30/4, Nhật hoàng Akihito đọc tuyên bố thoái vị trước sự chứng kiến của khoảng 300 khách mời, kết thúc triều đại Heisei. Ảnh: Reuters. Buổi lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito diễn ra đơn giản chỉ kéo dài khoảng 10 phút tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Tokyo. Ảnh: Reuters. Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko trong buổi lễ tại Cung điện Hoàng gia ngày 30/4. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Nhật hoàng Akihito thoái vị (Nguồn: VTC14_