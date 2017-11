Loài chim “sát thủ” có thể giết người với 1 cú đá móc

Đây là đà điểu đầu mèo (chính xác gọi là "đầu mào", Cassowary), một loài chim không biết bay thuộc họ đà điểu, sống tại đông bắc châu Úc và các vùng rừng nhiệt đới New Guinea. Khoan hãy để những yếm thịt màu đỏ và lam của nó đánh lừa bạn. Cũng đừng mất cảnh giác khi ngắm cảnh chim mẹ- chim con quấn quít nhau như thế này. Hãy nhìn xuống bàn chân thô kệch của chúng, tạo hóa đã lắp vào mỗi bên "1 con dao găm" đúng nghĩa đen. Mỗi ngón cạnh trong bàn chân của đà điểu đầu mèo đều có 1 chiếc vuốt sắc nhọn và thẳng, dài tới 13-14cm; chưa kể 2 ngón còn lại đều có móng dài 4-5cm. Đáng sợ hơn, đây là loại chim có bản tính hung dữ, ý thức bảo vệ lãnh thổ vô cùng nghiêm ngặt. Thật không may cho người và các loại động vật khác vô tình xâm phạm lãnh thổ của chúng trong tự nhiên. Phải đối đầu với con vật cao khoảng 1m2, "hai chân hai dao", nóng tính... thực sự sẽ là cơn ác mộng Dù nặng gần 1 tạ, song chúng có thể nhảy cao 1,5m khi ra đá. Nghĩa là ngang tầm ngực của con người. Đà điều đầu mèo khi tấn công thường đá thẳng về phía trước, từ dưới lên trên, với lực rất mạnh Đây là một pha tấn công của đà điểu đầu mèo. Người đàn ông trong clip dù đã sử dụng khiên để chống đỡ, song vẫn bị lực đá của con vật làm cho liêu xiêu Có lẽ đọc đến đây, bạn sẽ nghĩ rằng nên bỏ chạy ngay khi nhìn thấy một con đà điểu đầu mèo? Nếu nó không đuổi theo thì bạn thực sự may mắn, vì con vật này vốn sinh ra là để... chạy. Khi cần nó di chuyển với tốc độ lên đến 50km/h, điều này có nghĩa là ngay cả Usain Bolt- người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh- cũng không có cửa chạy thoát khỏi đà điểu đầu mèo. Đà điểu đầu mèo có tập tính phân chia lãnh thổ rõ ràng và sống khá cô độc, trừ mùa giao phối duy trì nòi giống Những vết thương do chúng gây ra, nếu không chết người thì cũng sẽ rất nghiêm trọng Không phải tự nhiên mà năm 2007 đà điểu đầu mào được ghi vào sách kỷ lục Guiness là ''loài chim nguy hiểm nhất thế giới''. Chỉ cần con vật này tung cước, lốp chiếc xe chắc chắn bị chọc thủng Đà điểu đầu mèo rất giống một loài khủng long thời tiền sử, khác chăng là ở phần đuôi Tin tốt là: Trên thế giới, vụ người tử vong do bị đà điểu đầu mèo tấn công xảy ra đã lâu lắm rồi, mãi từ thập niên 20 của thế kỷ trước. Sau đó thì xảy ra lẻ tẻ những vụ con người bị thương. Thực tế số lượng đà điểu đầu mèo trong tự nhiên đã sụt giảm nghiêm trọng, đến mức khó gặp. Phần lớn chúng được nuôi và sinh sản trong các sở thú. Vì thế bạn cũng không cần quá lo lắng khi đi vào các khu rừng tại Úc

Đây là đà điểu đầu mèo (chính xác gọi là "đầu mào", Cassowary), một loài chim không biết bay thuộc họ đà điểu, sống tại đông bắc châu Úc và các vùng rừng nhiệt đới New Guinea. Khoan hãy để những yếm thịt màu đỏ và lam của nó đánh lừa bạn. Cũng đừng mất cảnh giác khi ngắm cảnh chim mẹ- chim con quấn quít nhau như thế này. Hãy nhìn xuống bàn chân thô kệch của chúng, tạo hóa đã lắp vào mỗi bên "1 con dao găm" đúng nghĩa đen. Mỗi ngón cạnh trong bàn chân của đà điểu đầu mèo đều có 1 chiếc vuốt sắc nhọn và thẳng, dài tới 13-14cm; chưa kể 2 ngón còn lại đều có móng dài 4-5cm. Đáng sợ hơn, đây là loại chim có bản tính hung dữ, ý thức bảo vệ lãnh thổ vô cùng nghiêm ngặt. Thật không may cho người và các loại động vật khác vô tình xâm phạm lãnh thổ của chúng trong tự nhiên. Phải đối đầu với con vật cao khoảng 1m2, "hai chân hai dao", nóng tính... thực sự sẽ là cơn ác mộng Dù nặng gần 1 tạ, song chúng có thể nhảy cao 1,5m khi ra đá. Nghĩa là ngang tầm ngực của con người. Đà điều đầu mèo khi tấn công thường đá thẳng về phía trước, từ dưới lên trên, với lực rất mạnh Đây là một pha tấn công của đà điểu đầu mèo. Người đàn ông trong clip dù đã sử dụng khiên để chống đỡ, song vẫn bị lực đá của con vật làm cho liêu xiêu Có lẽ đọc đến đây, bạn sẽ nghĩ rằng nên bỏ chạy ngay khi nhìn thấy một con đà điểu đầu mèo? Nếu nó không đuổi theo thì bạn thực sự may mắn, vì con vật này vốn sinh ra là để... chạy. Khi cần nó di chuyển với tốc độ lên đến 50km/h, điều này có nghĩa là ngay cả Usain Bolt- người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh- cũng không có cửa chạy thoát khỏi đà điểu đầu mèo. Đà điểu đầu mèo có tập tính phân chia lãnh thổ rõ ràng và sống khá cô độc, trừ mùa giao phối duy trì nòi giống Những vết thương do chúng gây ra, nếu không chết người thì cũng sẽ rất nghiêm trọng Không phải tự nhiên mà năm 2007 đà điểu đầu mào được ghi vào sách kỷ lục Guiness là ''loài chim nguy hiểm nhất thế giới''. Chỉ cần con vật này tung cước, lốp chiếc xe chắc chắn bị chọc thủng Đà điểu đầu mèo rất giống một loài khủng long thời tiền sử, khác chăng là ở phần đuôi Tin tốt là: Trên thế giới, vụ người tử vong do bị đà điểu đầu mèo tấn công xảy ra đã lâu lắm rồi, mãi từ thập niên 20 của thế kỷ trước. Sau đó thì xảy ra lẻ tẻ những vụ con người bị thương. Thực tế số lượng đà điểu đầu mèo trong tự nhiên đã sụt giảm nghiêm trọng, đến mức khó gặp. Phần lớn chúng được nuôi và sinh sản trong các sở thú. Vì thế bạn cũng không cần quá lo lắng khi đi vào các khu rừng tại Úc