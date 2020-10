Xích mích trong Hoàng gia Anh: Chị em dâu Kate-Meghan "bằng mặt không bằng lòng"?

Meghan Markle (phải), vợ của Hoàng tử Anh Harry, và Công nương Kate (trái), vợ của Hoàng tử William, từ lâu bị đồn có mối quan hệ bất hòa khi sống cùng nhau ở Điện Kensington. Thậm chí, có thông tin còn tiết lộ Công nương Kate đã phải khóc ấm ức vì bị Meghan "bắt nạt". Ảnh: Getty. Trang Telegraph dẫn nguồn tin từ hai người cho biết nữ Công tước xứ Cambridge Kate Middleton từng bật khóc trong cuộc tranh cãi về bộ váy phù dâu cho tiểu Công chúa Charlotte trước đám cưới của Meghan Markle và Hoàng tử Harry vào tháng 5/2018. Ảnh: Getty. Thông tin từ các nhà viết sách của cuốn "Đi tìm tự do" cho hay hai nàng dâu Hoàng gia Anh này chỉ giữ phép lịch sự tối thiểu và "không có gì chung ngoài việc cùng sống ở Điện Kensington". Ảnh: Getty. Một nguồn tin từng chia sẻ rằng, mâu thuẫn giữa chị em dâu Kate và Meghan ngày một lớn hơn khi Meghan tìm cách "tấn công" chị dâu về kỹ năng làm cha mẹ của nàng dâu Hoàng gia. Ảnh: AP. Theo đó, Công nương Meghan đã lập ra kế hoạch nuôi dạy con của mình khác xa, thậm chí đối lập với chị dâu Kate. Cô được cho là không đồng tình với thói quen ăn uống không khoa học của các con nhà chị dâu Kate và luôn nhấn mạnh bản thân mình là người ăn uống lành mạnh. Ảnh: EO. Một nguồn tin nội bộ nói với Sunday People, Công nương Meghan Markle và chị dâu Kate đã cắt đứt mọi liên lạc trong nhóm chat của gia đình trên ứng dụng WhatsApp. Hai người không nói chuyện riêng suốt 6 tháng trước khi nhà Meghan tuyên bố rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia hồi tháng 1/2020. Ảnh: HP. Ngoài ra, Meghan đã không dự tiệc sinh nhật tuổi 38 của chị dâu Kate tại Điện Kensington mà quyết định bay về Canada. Ảnh: Daily Mail. Cũng trong tháng 1/2020, Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle thông báo trên tài khoản Instagram rằng họ sẽ quyết định ra ngoài sống độc lập và không còn là thành viên cao cấp trong Hoàng gia Anh. Ảnh: Mirror. Có tin đồn cho rằng, lý do khiến nữ Công tước xứ Sussex Meghan Markle không muốn ở lại cung điện là do mâu thuẫn với chị dâu Kate Middleton. Ảnh: ES. Tờ Mirror đưa tin, bạn thân của Công nương Meghan từng tiết lộ Meghan cảm thấy bị đối xử bất công so với chị dâu. Ảnh: Daily Mirror. Tờ International Business Times dẫn lời chuyên gia nhận định, dù vợ chồng Hoàng tử Harry đã rời khỏi Hoàng gia Anh, việc hòa hợp giữa Công nương Meghan Markle và chị dâu Kate Middleton cũng khó xảy ra. Ảnh: The Week. Mời độc giả xem thêm video: Đám cưới của Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan Markle hồi năm 2018 (Nguồn video: BBC)

