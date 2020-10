Tranh luận Tổng thống Mỹ lần 3: Ông Trump kèo dưới, thua...hậu quả gì?

Cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ cuối cùng giữa ông Trump (trái) và ông Biden (phải) dự kiến sẽ được tổ chức tại Đại học Belmont ở Nashville, bang Tennessee, vào 21 giờ tối 22/10 (giờ Mỹ, sáng 23/10 giờ Hà Nội). Ảnh: AP. Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ đã công bố 6 chủ đề cho cuộc "so găng" cuối cùng này, bao gồm chống COVID-19, gia đình Mỹ, sắc tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và khả năng lãnh đạo. Ảnh: Reuters. Mỗi chủ đề được thảo luận trong 15 phút. Các ứng viên có hai phút để trả lời sau khi người điều phối, Kristen Welker đến từ NBC News, bắt đầu mỗi chủ đề bằng một câu hỏi. Ảnh: Reuters. Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang bị ứng viên Joe Biden dẫn trước trong các cuộc thăm dò bầu cử toàn quốc. Một màn thể hiện vượt trội hơn so với đối thủ có thể mang lại cho ông Trump hy vọng "lật ngược thế cờ". Trước khi sự kiện quan trọng này diễn ra, dư luận đặt câu hỏi, nếu để thua đối thủ trong trận "so găng" cuối, liệu cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Trump có bị thu hẹp? Ảnh: Reuters. Tranh luận Tổng thống Mỹ được coi là cơ hội để cử tri Mỹ theo dõi trực tiếp và so sánh về chính sách, tầm nhìn, năng lực cũng như tính cách, cách lãnh đạo của cả hai ứng cử viên tổng thống, trước khi đưa ra quyết định chọn người dẫn dắt nước Mỹ trong 4 năm tiếp theo. Ảnh: People. Theo Bill Benoit, giáo sư về nghiên cứu truyền thông tại Đại học Alabama ở Birmingham, ngoài việc cho cử tri thấy tích cách của các ứng viên, các cuộc tranh luận cũng giáo dục cho cử tri Mỹ về các vấn đề nổi cộm và giúp họ hiểu lập trường của các ứng viên. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, chuyên gia Christopher Devine tại Đại học Dayton ở Ohio cho rằng các cuộc tranh luận thường có rất ít ảnh hưởng đến cách cử tri bỏ phiếu. Theo một cuộc thăm dò cho thấy, khoảng 90% cử tri Mỹ đã quyết định xong việc bỏ phiếu cho ai từ trước khi các cuộc tranh luận diễn ra. Ảnh: AP. Đài CNN cũng nhận định rằng các cuộc tranh luận tổng thống dù quan trọng nhưng không nhất thiết là yếu tố quyết định kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: NYP. CNN nhắc lại kết quả của 3 cuộc tranh luận tổng thống giữa ông Trump và đối thủ là bà Hillary Clinton hồi năm 2016. Khi đó, theo kết quả một số cuộc thăm dò, phần lớn người được hỏi đánh giá bà Clinton thắng cả 3 cuộc tranh luận này. Dù vậy, cuối cùng, ông Trump vẫn giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng để lên nắm quyền. Ảnh: TIME. Dự báo, cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 sẽ gay cấn và hồi hộp đến "phút chót" khi cơ hội chiến thắng hiện vẫn chia đều cho cả Tổng thống Trump và ông Biden. Có lẽ điều ông Trump cần làm trong cuộc tranh luận hôm 22/10 tới chính là thể hiện cho các cử tri thấy ông là ứng viên phù hợp nhất để giải quyết các vấn đề nổi cộm trong nước như dịch COVID-19, căng thẳng chủng tộc,... và dẫn dắt nước Mỹ trong 4 năm tới. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV)

