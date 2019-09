Tổng thống Trump muốn “xử” người tố giác thế nào?

Theo New York Times và Los Angeles, Tổng thống Trump cho rằng người tố giác về cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 7 vừa qua là "một gián điệp" và có thể phạm tội phản quốc. Ảnh: USA Today.



"Tôi muốn biết ai là người cung cấp thông tin cho người tố giác? Bởi vì đó gần như là một gián điệp. Mọi người cũng biết chúng ta từng làm gì trước đây đối với gián điệp và phản quốc. Chúng ta từng xử lý điều đó khác hơn bây giờ một chút", ông Trump nói trong bữa sáng ở New York hôm 26/9. Ảnh: BI.



Mặc dù ông Trump không đề cập đến hình phạt đối với người này nhưng tội phản quốc có thể bị xử tử hình. Ảnh: BI.



Cáo buộc của người tố giác đã dẫn đến việc Hạ viện Mỹ quyết định mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump, khiến chính trường nước này lại một phen "dậy sóng". Ảnh: CNN.



Theo thư tố cáo, ông Trump được cho đã gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden (phải), người được cho là ứng viên hàng đầu đại diện cho Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, và con trai ông. Ảnh: CNN.



New York Times cho biết, người gửi thư tố giác việc Tổng thống Trump tìm kiếm sự giúp đỡ từ nước ngoài để giành lợi thế chính trị được cho là thành viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), từng có thời gian làm việc tại Nhà Trắng và sau đó trở về CIA. Ảnh: The Nation.



Hôm 26/9, Quyền giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Joseph Maguire cho rằng bảo vệ người tố giác là ưu tiên cao nhất của cơ quan này. Ảnh: WP.



Theo quy định, những người tố giác thường sẽ được bảo vệ để tránh sự trả thù của cấp trên. Ảnh: BI.



Ngày 24/9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) tuyên bố mở cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Trump, sau khi ông chủ Nhà Trắng bị cáo buộc gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để điều tra "đối thủ" chính trị Joe Biden và con trai ông. Ảnh: NYP.



Chủ tịch Hạ viện Pelosi cho rằng Tổng thống Trump đã vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp Mỹ vì tìm cách tranh thủ thế lực nước ngoài để giành lợi thế chính trị. Về phần mình, Tổng thống Trump bác bỏ mọi cáo buộc. Ảnh: Politico. Mời độc giả xem video: Hạ viện Mỹ mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump (Nguồn: Al Jazeera)

Theo New York Times và Los Angeles, Tổng thống Trump cho rằng người tố giác về cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 7 vừa qua là "một gián điệp" và có thể phạm tội phản quốc. Ảnh: USA Today.



"Tôi muốn biết ai là người cung cấp thông tin cho người tố giác? Bởi vì đó gần như là một gián điệp. Mọi người cũng biết chúng ta từng làm gì trước đây đối với gián điệp và phản quốc. Chúng ta từng xử lý điều đó khác hơn bây giờ một chút", ông Trump nói trong bữa sáng ở New York hôm 26/9. Ảnh: BI.



Mặc dù ông Trump không đề cập đến hình phạt đối với người này nhưng tội phản quốc có thể bị xử tử hình. Ảnh: BI.



Cáo buộc của người tố giác đã dẫn đến việc Hạ viện Mỹ quyết định mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump , khiến chính trường nước này lại một phen "dậy sóng". Ảnh: CNN.



Theo thư tố cáo, ông Trump được cho đã gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden (phải), người được cho là ứng viên hàng đầu đại diện cho Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, và con trai ông. Ảnh: CNN.



New York Times cho biết, người gửi thư tố giác việc Tổng thống Trump tìm kiếm sự giúp đỡ từ nước ngoài để giành lợi thế chính trị được cho là thành viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), từng có thời gian làm việc tại Nhà Trắng và sau đó trở về CIA. Ảnh: The Nation.



Hôm 26/9, Quyền giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Joseph Maguire cho rằng bảo vệ người tố giác là ưu tiên cao nhất của cơ quan này. Ảnh: WP.



Theo quy định, những người tố giác thường sẽ được bảo vệ để tránh sự trả thù của cấp trên. Ảnh: BI.



Ngày 24/9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) tuyên bố mở cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Trump, sau khi ông chủ Nhà Trắng bị cáo buộc gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để điều tra "đối thủ" chính trị Joe Biden và con trai ông. Ảnh: NYP.



Chủ tịch Hạ viện Pelosi cho rằng Tổng thống Trump đã vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp Mỹ vì tìm cách tranh thủ thế lực nước ngoài để giành lợi thế chính trị. Về phần mình, Tổng thống Trump bác bỏ mọi cáo buộc. Ảnh: Politico. Mời độc giả xem video: Hạ viện Mỹ mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump (Nguồn: Al Jazeera)