Toàn cảnh Tổng thống Trump thăm nơi vừa xảy ra biểu tình dữ dội

Ngày 1/9, Tổng thống Trump đã đến Kenosha, bang Wisconsin, để nhấn mạnh thông điệp tái tranh cử "luật pháp và trật tự" của ông. (Nguồn ảnh: Reuters) Được biết, thành phố Kenosha đã trở thành "điểm nóng" biểu tình mới nhất ở Mỹ, sau khi đoạn video cho thấy cảnh sát bắn vào Jacob Blake, một người đàn ông da màu, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Tổng thống Trump đã đưa ra thông điệp cứng rắn khi thăm thành phố Kenosha. Ông cảnh báo sẽ đưa thêm nhiều cảnh sát liên bang đến các thành phố do Thị trưởng Đảng Dân chủ điều hành, ngay cả khi quan chức địa phương phản đối. Ông Trump đã không đến thăm gia đình Jacob Blake như dự định ban đầu. Tuy nhiên, ông hứa sẽ xây dựng lại Kenosha và chi ngân sách liên bang nhiều hơn cho Wisconsin. Nhiều tòa nhà và ôtô bị phóng hỏa, một số cửa hàng bị cướp phá trong các cuộc biểu tình bạo lực ở Kenosha. Tại các con phố nơi có đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đi qua ở thành phố Kenosha, an ninh đã được thắt chặt. Trước đó, đông đảo người biểu tình xuống đường từ ngày 23/8 sau khi video ghi lại vụ cảnh sát bắn người da màu, Jacob Blake, ở Kenosha lan truyền trên mạng xã hội. Tại hiện trường, nhiều người biểu tình ném gạch đá vào cảnh sát, khiến một số sĩ quan bị thương. Đám đông quá khích đã phá hủy nhiều tòa nhà. Thống đốc bang Wisconsin Tony Evers đã phải yêu cầu Vệ binh Quốc gia tới Kenosha nhằm giúp duy trì trật tự. Được biết, Jacob Blake đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và đang nằm viện. Sĩ quan cảnh sát bắn anh này đã bị đình chỉ. Mời độc giả xem thêm video về vụ việc người đàn ông da màu George Floyd tử vong (Nguồn video: VTC Now)

