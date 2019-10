Toàn cảnh TNK tấn công ác liệt người Kurd trước ngừng bắn

Hôm 9/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã phát động chiến dịch quân sự mang tên "Mùa xuân Hòa bình" chống lại lực lượng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) mà nước này coi là "khủng bố" cùng phiến quân IS ở Đông Bắc Syria. (Nguồn ảnh: Reuters) Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình" sẽ vô hiệu hóa các mối đe dọa khủng bố chống lại Ankara và dẫn tới việc thành lập một vùng đệm an toàn, tạo điều kiện cho người tị nạn Syria trở về nhà. Chỉ một ngày sau đó, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã tấn công 181 mục tiêu của dân quân người Kurd. Theo Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một trại giam chứa tù binh IS cũng bị đánh trúng trong cuộc không kích của Ankara. Ngày 10/10, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này đã chiếm được nhiều mục tiêu chỉ định tại Đông Bắc Syria và chiến dịch quân sự mang tên "Mùa xuân Hòa bình" tiếp tục thành công theo kế hoạch. Ngày 12/10, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo lực lượng nước này đã chiếm được trung tâm thị trấn biên giới Ras al Ain từ tay người Kurd. Tuy nhiên, lực lượng SDF của người Kurd đã phủ nhận thông tin này. Theo truyền thông người Kurd ngày 13/10, ít nhất 75 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong cuộc tấn công của lực lượng SDF tại thị trấn Ras al-Ain. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố 415 tay súng người Kurd đã bị tiêu diệt kể từ khi Ankara bắt đầu chiến dịch quân sự Mùa xuân Hòa bình ở Syria hôm 9/10. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết, nhóm nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn có tên Quân đội Syria Tự do (FSA) đã sát hại 9 người trong cuộc phục kích gần Đường cao tốc M4 ở Rojava, miền Bắc Syria, ngày 12/10. Và nữ chính khách người Kurd Hervin Khalaf, Tổng thư ký Đảng Tương lai Syria, nằm trong số những người thiệt mạng. Khi thực hiện đợt tấn công gần khu vực Manbij ở miền bắc Syria hôm 15/10, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã dính đợt pháo kích dữ dội từ người Kurd. Cuộc phản công dồn dập và bất ngờ đã khiến nhiều binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thương và thiệt mạng, nhiều vũ khí bị phá hủy và tịch thu. Hôm 17/10, phát biểu sau khi hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thủ đô Ankara, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo phía Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày tại Đông Bắc Syria để cho phép lực lượng người Kurd rút quân. Washington sẽ tạm thời không áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Ankara trong 5 ngày ngừng bắn, và sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng bắn hoàn toàn và lực lượng Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) rút lui, Mỹ sẽ nhất trí dỡ bỏ trừng phạt đối với một số quan chức trong chính quyền Ankara. Về phần mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Ankara đồng ý ngừng bắn trong 5 ngày, sẵn sàng kết thúc chiến dịch quân sự nếu lực lượng người Kurd rút khỏi vùng đệm được thiết lập ở miền bắc Syria. Theo ông Pence, việc rút quân của YPG sẽ được tạo điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, ông không chắc chắn rằng thỏa thuận sẽ được thực hiện. Giới phân tích khu vực Trung Đông đánh giá, Thổ Nhĩ Kỳ gần như đã đạt được các mục tiêu chủ chốt của mình sau khi triển khai chiến dịch quân sự kéo dài suốt 8 ngày qua ở miền bắc Syria. Tuy nhiên, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn kênh truyền hình khu vực Al Mayadeen ngày 18/10 cho hay, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tái triển khai các cuộc tấn công nhằm vào thị trấn Ras al Ain, Đông Bắc Syria, bất chấp trước đó vài giờ quốc gia này tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Mỹ. Mời độc giả xem thêm video: Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào Syria (Nguồn: SANA)

