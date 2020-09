Toàn cảnh nước Mỹ “khốn khổ” vì thiên tai, dịch bệnh năm 2020

Nước Mỹ phải đối phó với nhiều thiên tai, dịch bệnh xảy ra trong năm 2020. Đáng chú ý, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người ở Mỹ cũng như gây tổn thất lớn cho nền kinh tế nước này. (Nguồn ảnh: Reuters) Được biết, Mỹ là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. Tính đến ngày 15/9, Mỹ ghi nhận tổng cộng hơn 6,7 triệu ca mắc COVID-19, với hơn 198.000 người tử vong. Hiện tại, Mỹ đang "chạy đua với thời gian" để sản xuất vắc xin phòng COVID-19, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường, cũng như khôi phục kinh tế đất nước. Tuy vậy, nhà kinh tế trưởng Christophe Barraud Market Securities mới đây nhận định kinh tế Mỹ khó có thể phục hồi hoàn toàn trước năm 2022 sau khi suy giảm mạnh do dịch COVID-19. Mặc dù tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm trong những tháng vừa qua, nhưng theo dự báo của các chuyên gia, phải mất ít nhất 2 năm nữa nền kinh tế Mỹ mới phục hồi hoàn toàn. Vừa "căng mình" chống dịch, Mỹ cùng phải đối mặt với thảm họa khác như cháy rừng. Tính đến ngày 12/9, ít nhất 33 người đã thiệt mạng trong những đám cháy rừng bùng phát khắp các bang California, Oregon và Washington,... của nước Mỹ. Trong đó, ít nhất 22 người đã thiệt mạng do các đám cháy rừng dữ dội tại bang California. Tại Oregon, cháy rừng đã khiến 10 người chết và 500.000 nghìn người (tương đương hơn 10% dân số bang này) được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, hàng chục người vẫn mất tích trong các đám cháy rừng kinh hoàng ở Mỹ những ngày qua. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã cảnh báo, khói lửa cháy rừng có thể ảnh hưởng đến phổi và hệ miễn dịch, khiến người dân có nguy cơ dễ bị nhiễm COVID-19 hơn. Hồi cuối tháng 8/2020, bão Laura, mang theo gió mạnh và mưa lớn, tấn công các bang ở miền nam nước Mỹ, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Được biết, đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào quốc gia này. Theo thống kê của trang Poweroutage.us, ước tính hơn 460 nghìn người tại bang Louisiana chịu cảnh mất điện trong ngày 28/8 do ảnh hưởng của bão Laura. Trước đó, sáng 27/8, khoảng 650.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh tại Louisiana và Texas bị mất điện. Do ảnh hưởng của bão Laura, hơn 580.000 người Mỹ đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Nước Mỹ phải đối phó với nhiều thiên tai, dịch bệnh xảy ra trong năm 2020. Đáng chú ý, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người ở Mỹ cũng như gây tổn thất lớn cho nền kinh tế nước này. (Nguồn ảnh: Reuters) Được biết, Mỹ là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. Tính đến ngày 15/9, Mỹ ghi nhận tổng cộng hơn 6,7 triệu ca mắc COVID-19, với hơn 198.000 người tử vong. Hiện tại, Mỹ đang "chạy đua với thời gian" để sản xuất vắc xin phòng COVID-19, đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường, cũng như khôi phục kinh tế đất nước. Tuy vậy, nhà kinh tế trưởng Christophe Barraud Market Securities mới đây nhận định kinh tế Mỹ khó có thể phục hồi hoàn toàn trước năm 2022 sau khi suy giảm mạnh do dịch COVID-19. Mặc dù tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm trong những tháng vừa qua, nhưng theo dự báo của các chuyên gia, phải mất ít nhất 2 năm nữa nền kinh tế Mỹ mới phục hồi hoàn toàn. Vừa "căng mình" chống dịch, Mỹ cùng phải đối mặt với thảm họa khác như cháy rừng. Tính đến ngày 12/9, ít nhất 33 người đã thiệt mạng trong những đám cháy rừng bùng phát khắp các bang California, Oregon và Washington,... của nước Mỹ. Trong đó, ít nhất 22 người đã thiệt mạng do các đám cháy rừng dữ dội tại bang California. Tại Oregon, cháy rừng đã khiến 10 người chết và 500.000 nghìn người (tương đương hơn 10% dân số bang này) được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, hàng chục người vẫn mất tích trong các đám cháy rừng kinh hoàng ở Mỹ những ngày qua. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã cảnh báo, khói lửa cháy rừng có thể ảnh hưởng đến phổi và hệ miễn dịch, khiến người dân có nguy cơ dễ bị nhiễm COVID-19 hơn. Hồi cuối tháng 8/2020, bão Laura, mang theo gió mạnh và mưa lớn, tấn công các bang ở miền nam nước Mỹ, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Được biết, đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào quốc gia này. Theo thống kê của trang Poweroutage.us, ước tính hơn 460 nghìn người tại bang Louisiana chịu cảnh mất điện trong ngày 28/8 do ảnh hưởng của bão Laura. Trước đó, sáng 27/8, khoảng 650.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh tại Louisiana và Texas bị mất điện. Do ảnh hưởng của bão Laura, hơn 580.000 người Mỹ đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)