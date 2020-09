Toàn cảnh bức tranh thế giới trong tháng 8/2020

Trong tháng 8/2020, vụ nổ thảm họa ở Li Băng xảy ra tại khu vực nhà kho gần bến cảng Beirut vào chiều 4/8 khi 2.700 tấn ammonium nitrate trữ trong nhà kho phát nổ. (Nguồn ảnh: Reuters) Vụ nổ khiến hơn 6.000 người thương vong. Ngoài ra, hơn 50% ngôi nhà trong thành phố bị phá hủy, đẩy 300.000 người lâm vào tình cảnh vô gia cư. Nhiều người dân giận dữ đổ xuống đường phố Beirut để biểu tình phản đối chính phủ sau khi vụ nổ xảy ra. Được biết, chính phủ của Thủ tướng Li Băng Hassan Diab đã đồng loạt từ chức sau vụ nổ thảm họa hôm 4/8. Các đám cháy ở rừng Amazon tăng mạnh vào tháng 8/2020. Được biết, hơn 10.000 vụ cháy được ghi nhận trong 10 ngày đầu tháng 8/2020, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Những số liệu mới này làm dấy lên lo ngại rằng mùa cháy rừng năm nay có thể còn tồi tệ hơn năm 2019. Ngày 11/8, Nga đã chính thức cấp phép cho vắc xin ngừa COVID-19 có tên Sputnik V. Vắc xin này do Viện Nghiên cứu dịch tễ và vi sinh học Gamaleya ở Moscow phối hợp cùng Bộ Quốc phòng Nga phát triển. Ngày 19/8 vừa qua, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) đã chính thức được trao vinh dự là người đại diện Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng trong tháng 11 tới. Ông Joe Biden cam kết nếu đắc cử Tổng thống, ông sẽ khôi phục Mỹ - đất nước bị đại dịch tàn phá. Trước đó, ngày 11/8, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo liên danh tranh cử của ông là Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Quyết định của ông Joe Biden được coi là mang tính lịch sử. Ngày 24/8, với sự ủng hộ của đa số đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa tổ chức tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, Đảng Cộng hòa đã chính thức đề cử Tổng thống đương nhiệm Donald Trump làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ tham gia tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020. Nhà máy điện duy nhất ở Gaza ngừng hoạt động trong bối cảnh căng thẳng với Israel, khiến cuộc sống của người dân nơi đây chìm trong bóng tối. Trước tình trạng cháy rừng dữ dội ở California, ngày 22/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành tuyên bố khẩn cấp về tình trạng thảm họa tại bang này, qua đó giúp phân bổ ngân sách liên bang nhằm hỗ trợ chính quyền bang và người dân. Tại cuộc họp báo chiều 28/8 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức tuyên bố từ chức liên quan đến lý do sức khỏe. Sau quyết định của ông Abe, dư luận đổ dồn sự chú ý vào cuộc đua giành chiếc ghế Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cũng như người sẽ kế nhiệm ông Abe. Mọi người tìm nạn nhân còn sống sót sau trận lũ ở Charikar, tỉnh Parwwan, Afghanistan, ngày 27/8.Bão Laura đổ bộ vào các bang ở miền nam nước Mỹ vào cuối tháng 8/2020, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Trước khi đổ bộ vào Mỹ, bão Laura đã tàn phá các quốc gia ở vùng Caribe, trong đó có Cộng hòa Dominica, Haiti và Cuba. Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức (Nguồn video: VTC Now)

