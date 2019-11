Toàn cảnh bức tranh thế giới đầy biến động trong tháng 10/2019

Ngày 23/10, thế giới bàng hoàng chứng kiến thảm kịch 39 người chết trong container đông lạnh ở Essex, Anh. Ngày 1/11, cảnh sát Anh thông báo có người Việt Nam trong số 39 nạn nhân xấu số này. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của các nạn nhân hiện chưa được xác nhận. (Nguồn ảnh: Reuters) Hiện, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sẽ sớm công bố thông tin. Ngày 17/10, sau khi phát hiện Ovidio Guzman Lopez, con trai của trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman, tại thành phố Culiacan, các lực lượng chức năng Mexico đã tổ chức vây bắt. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát Mexico phải rút quân vì băng nhóm Sinaloa tiến hành giải cứu Ovidio, xả súng vào người dân và lực lượng chức năng tại địa phương làm ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cháy rừng dữ dội hoành hành tại California trong tháng 10/2019 đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito đã diễn ra tại Cung điện Hoàng gia hôm 22/10 trước sự chứng kiến của 2.000 quan khách từ hơn 190 quốc gia và tổ chức. Nhật hoàng Naruhito, 59 tuổi, là hoàng đế Nhật Bản đầu tiên được sinh ra sau Thế chiến II. Ông trở thành Nhật hoàng từ ngày 1/5, mở ra thời đại "Lệnh Hòa" sau khi cha ông, Nhật hoàng Akihito, thoái vị. Siêu bão Hagibis, mang theo những cơn gió mạnh và mưa lớn, đã đổ bộ vào Nhật Bản chiều ngày 12/10 (giờ địa phương). Được biết, Hagibis là cơn bão mạnh nhất trong vòng 60 năm qua đổ bộ vào Nhật Bản, đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người và làm hơn 100 người khác bị thương. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão Hagibis, khoảng 425.000 hộ gia đình bị cắt điện và 14.000 người không có nước sinh hoạt. Hôm 9/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã phát động chiến dịch quân sự mang tên "Mùa xuân Hòa bình" chống lại lực lượng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) mà nước này coi là "khủng bố" cùng phiến quân IS ở Đông Bắc Syria. Các cuộc giao tranh diễn ra đã khiến nhiều người thiệt mạng và hàng nghìn dân thường phải sơ tán. Ngày 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đạt được thỏa thuận về tình hình Syria sau cuộc đàm phán suốt 7 giờ ở Sochi, Nga. Theo thỏa thuận, lực lượng quân cảnh Nga và biên phòng Syria sẽ thế chỗ của lực lượng người Kurd tại khu vực 30 km tính từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, chính thức "đẩy" Mỹ ra khỏi khu vực này. Trong tháng 10 vừa qua, biểu tình bạo lực bùng phát ở nhiều nơi trên khắp thế giới như Hong Kong, Chile và Iraq,... Ảnh: Một người biểu tình đeo mặt nạ ném trả lựu đạn hơi cay về phía cảnh sát Hong Kong hôm 20/10. Người dân Chile đụng độ với lực lượng an ninh, đốt phá xe buýt, ga tàu, cướp bóc siêu thị trong các cuộc biểu tình phản đối việc tăng giá vé tàu điện ngầm. Làn sóng biểu tình bạo lực ở Chile đã khiến nhiều người thiệt mạng. Iraq đã bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình kể từ ngày 1/10 khi hàng nghìn người xuống đường biểu tình nhằm phản đối tình trạng tham nhũng trong chính phủ, tình trạng thất nghiệp cao trong giới trẻ và các dịch vụ công yếu kém. Bạo lực đường phố leo thang ở thành phố Barcelona hồi tháng 10 khi cuộc biểu tình phản đối chính quyền Tây Ban Nha bỏ tù 9 nhà lãnh đạo phe ly khai của vùng tự trị Catalan bùng phát. Mời độc giả xem thêm video về vụ 39 thi thể trong container ở Anh (Nguồn: VTC9)

Ngày 23/10, thế giới bàng hoàng chứng kiến thảm kịch 39 người chết trong container đông lạnh ở Essex, Anh. Ngày 1/11, cảnh sát Anh thông báo có người Việt Nam trong số 39 nạn nhân xấu số này. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của các nạn nhân hiện chưa được xác nhận. (Nguồn ảnh: Reuters) Hiện, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sẽ sớm công bố thông tin. Ngày 17/10, sau khi phát hiện Ovidio Guzman Lopez, con trai của trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman, tại thành phố Culiacan, các lực lượng chức năng Mexico đã tổ chức vây bắt. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát Mexico phải rút quân vì băng nhóm Sinaloa tiến hành giải cứu Ovidio, xả súng vào người dân và lực lượng chức năng tại địa phương làm ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cháy rừng dữ dội hoành hành tại California trong tháng 10/2019 đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito đã diễn ra tại Cung điện Hoàng gia hôm 22/10 trước sự chứng kiến của 2.000 quan khách từ hơn 190 quốc gia và tổ chức. Nhật hoàng Naruhito, 59 tuổi, là hoàng đế Nhật Bản đầu tiên được sinh ra sau Thế chiến II. Ông trở thành Nhật hoàng từ ngày 1/5, mở ra thời đại "Lệnh Hòa" sau khi cha ông, Nhật hoàng Akihito, thoái vị. Siêu bão Hagibis, mang theo những cơn gió mạnh và mưa lớn, đã đổ bộ vào Nhật Bản chiều ngày 12/10 (giờ địa phương). Được biết, Hagibis là cơn bão mạnh nhất trong vòng 60 năm qua đổ bộ vào Nhật Bản, đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người và làm hơn 100 người khác bị thương. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão Hagibis, khoảng 425.000 hộ gia đình bị cắt điện và 14.000 người không có nước sinh hoạt. Hôm 9/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã phát động chiến dịch quân sự mang tên "Mùa xuân Hòa bình" chống lại lực lượng thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) mà nước này coi là "khủng bố" cùng phiến quân IS ở Đông Bắc Syria. Các cuộc giao tranh diễn ra đã khiến nhiều người thiệt mạng và hàng nghìn dân thường phải sơ tán. Ngày 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đạt được thỏa thuận về tình hình Syria sau cuộc đàm phán suốt 7 giờ ở Sochi, Nga. Theo thỏa thuận, lực lượng quân cảnh Nga và biên phòng Syria sẽ thế chỗ của lực lượng người Kurd tại khu vực 30 km tính từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, chính thức "đẩy" Mỹ ra khỏi khu vực này. Trong tháng 10 vừa qua, biểu tình bạo lực bùng phát ở nhiều nơi trên khắp thế giới như Hong Kong, Chile và Iraq,... Ảnh: Một người biểu tình đeo mặt nạ ném trả lựu đạn hơi cay về phía cảnh sát Hong Kong hôm 20/10. Người dân Chile đụng độ với lực lượng an ninh, đốt phá xe buýt, ga tàu, cướp bóc siêu thị trong các cuộc biểu tình phản đối việc tăng giá vé tàu điện ngầm. Làn sóng biểu tình bạo lực ở Chile đã khiến nhiều người thiệt mạng. Iraq đã bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình kể từ ngày 1/10 khi hàng nghìn người xuống đường biểu tình nhằm phản đối tình trạng tham nhũng trong chính phủ, tình trạng thất nghiệp cao trong giới trẻ và các dịch vụ công yếu kém. Bạo lực đường phố leo thang ở thành phố Barcelona hồi tháng 10 khi cuộc biểu tình phản đối chính quyền Tây Ban Nha bỏ tù 9 nhà lãnh đạo phe ly khai của vùng tự trị Catalan bùng phát. Mời độc giả xem thêm video về vụ 39 thi thể trong container ở Anh (Nguồn: VTC9)