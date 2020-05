Toàn cảnh biểu tình ở Hong Kong phản đối dự luật an ninh mới

Hàng nghìn người ở Hong Kong đã tham gia cuộc biểu tình phản đối dự luật an ninh quốc gia của Trung Quốc dành riêng cho đặc khu này. (Nguồn ảnh: Reuters/AP)



Theo truyền thông Hong Kong, dự luật này, dự kiến được thông qua vào ngày 28/5, sẽ cấm sự can thiệp nước ngoài, các hoạt động khủng bố và các hoạt động bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền Trung ương. Tuy nhiên, nhiều người biểu tình cho rằng dự luật là mối đe dọa đối với tự do dân sự và là sự kết thúc nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”.



Từ trưa 24/5, người biểu tình bắt đầu tập trung tại quận mua sắm sầm uất Causeway Bay và các khu vực Wan Chai, đồng thời chặn tuyến đường chính bằng thùng rác, tre, đá,...



Một số đối tượng biểu tình quá khích đập phá các cửa hàng, phóng hỏa, chặn đường và tấn công cảnh sát.



Cảnh sát Hong Kong sau đó được triển khai để trấn áp người biểu tình. Họ đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, đồng thời điều xe vòi rồng và xe bọc thép để canh phòng.



Theo Tân Hoa xã, chiều 24/5, cảnh sát Hong Kong cho biết đã bắt giữ ít nhất 180 người tham gia các cuộc tụ tập trái phép và tiến hành các hành vi bạo lực ở Hong Kong.



Tối 24/5, chính quyền đặc khu Hong Kong lên án mạnh mẽ hành vi phạm pháp nghiêm trọng của các đối tượng quá khích ở quận Causeway Bay và Wanchai trong cuộc biểu tình trái phép diễn ra trưa cùng ngày, đồng thời lên tiếng ủng hộ cảnh sát thực thi pháp luật.



Một số người đã bị thương trong cuộc biểu tình vừa qua. Theo Cục quản lý y tế Hong Kong, 6 người đã được đưa đi cấp cứu, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch.



Những người biểu tình tháo chạy khi cảnh sát phun hơi cay trên đường phố Hong Kong ngày 24/5.



Người biểu tình ném ô về phía cảnh sát Hong Kong trong cuộc đụng độ cuối tuần qua.



Các tình nguyện viên hỗ trợ một người đàn ông khi cảnh sát phun hơi cay trong cuộc biểu tình phản đối dự luật an ninh của Trung Quốc.



Cảnh sát chống bạo động Hong Kong bắt giữ một người biểu tình ở Causeway Bay.



Người biểu tình tháo chạy trên đường phố tại một quận mua sắm nổi tiếng ở Hong Kong.



Cảnh sát chống bạo động Hong Kong phun hơi cay về phía người biểu tình. Mời độc giả xem thêm video về một cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn video: Global News)

