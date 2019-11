Toàn cảnh bạo loạn khiến Chile hủy tổ chức APEC, COP 25

Theo kế hoạch, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 25) sẽ diễn ra tại Chile vào tháng 11 và tháng 12 tới. Tuy nhiên, mới đây, Chile đã rút khỏi cương vị là nước chủ nhà đăng cai hai hội nghị quốc tế này. (Nguồn ảnh: Reuters)



"Đây là một quyết định rất khó khăn vì chúng tôi rất hiểu tầm quan trọng của APEC và COP 25 đối với Chile cũng như phần còn lại của thế giới", Tổng thống Chile Sebastian Pinera phát biểu.



Nguyên nhân được cho là do tình trạng bất ổn chính trị và bạo lực gia tăng tại quốc gia Nam Mỹ này.



Trong những tuần qua, Chile chìm trong những đợt biểu tình căng thẳng bạo lực, với các vụ đụng độ dữ dội giữa lực lượng an ninh và người biểu tình khi những cải cách của chính phủ không mang lại kết quả mong muốn.



Người dân Chile liên tục xuống đường, đốt phá xe buýt, ga tàu, cướp bóc siêu thị trong các cuộc biểu tình phản đối việc tăng giá vé tàu điện ngầm.



Làn sóng biểu tình bạo lực ở Chile thời gian qua đã làm hàng chục người thiệt mạng, 7.000 người bị bắt, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế nước này.

Người biểu tình cũng yêu cầu Tổng thống Pinera từ chức. Ông Pinera sau đó đã công khai xin lỗi người dân Chile, đồng thời công bố một loạt biện pháp giúp xoa dịu dư luận như tăng lương hưu và lương tối thiểu.



Cảnh sát phun vòi rồng vào người biểu tình phản đối chính phủ ở Santiago ngày 28/10.



Đường phố Santiago chìm trong khói lửa, bạo lực hôm 28/10.



Lính cứu hỏa dập tắt một ngôi nhà đang bốc cháy ở Santiago ngày 28/10.



Lực lượng an ninh Chile bắt giữ một người biểu tình trên đường phố Santiago.



Cảnh tượng hỗn loạn tại thủ đô của Chile những ngày qua.



Một người biểu tình bị thương trong vụ đụng độ với cảnh sát Chile được chăm sóc y tế.



Cảnh sát chống bạo động phun vòi rồng vào người biểu tình ở Valparaiso, Chile, ngày 28/10.



Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Valparaiso hôm 28/10. Mời độc giả xem video về làn sóng biểu tình tại Chile (Nguồn: Vietnam Plus)

