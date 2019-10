Thủ tướng Trudeau “lội ngược dòng” trong cuộc bầu cử Canada

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Đảng Tự do của Thủ tướng Canada Justin Trudeau dường như đã giành chiến thắng tại 138 ghế Quốc hội. Ảnh: VOX. Kết quả này đồng nghĩa với việc Canada sẽ có chính phủ thiểu số và Thủ tướng Trudeau sẽ cần liên minh với ít nhất một đảng đối lập để tiếp tục lãnh đạo Chính phủ Canada thêm một nhiệm kỳ nữa. Ảnh: Reuters. Được biết, để thành lập một Chính phủ đa số, một đảng tại Canada cần giành được ít nhất 170 ghế trong tổng số 338 ghế Quốc hội. Ảnh: Reuters. Tối 21/10 (giờ Việt Nam), Canada chính thức bước vào cuộc bầu cử liên bang lần thứ 43. Các cử tri Canada đã đi bỏ phiếu để xác định xem Thủ tướng Justin Trudeau có tiếp tục giữ được vị trí này hay không. Ảnh: Reuters. Theo thống kê, tổng cộng có 27,4 triệu công dân Canada có đủ điều kiện đi bầu cử trong năm nay. Ảnh: Reuters. Các cuộc bỏ phiếu đầu tiên đã kết thúc ở tỉnh Newfoundland và Labrador lúc 19 giờ tối (giờ địa phương), và dự kiến kết thúc tại tỉnh British Colombia vào khoảng 10 giờ đêm ngày 21/0 (giờ địa phương, tức sáng 22/10 giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters. Ông Trudeau cùng vợ con đã bỏ phiếu tại Montreal, sau chiến dịch chạy đua nước rút trên khắp đất nước trong 4 ngày qua. Ảnh: Reuters. Trước đó, giữa lúc đang phát động chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, Thủ tướng Canada Justin Trudeau lại vướng phải "lùm xùm" vì những bức ảnh hóa trang thành người da màu nhiều năm về trước. Ảnh: DM. Theo Daily Mail, trong bức ảnh được Tạp chí Time công bố hôm 18/9, ông Trudeau, khi đó 29 tuổi, đội khăn trắng, mặc áo choàng và bôi lớp phấn màu nâu trên mặt, cổ và tay tại một bữa tiệc năm 2001. Ảnh: Time. Bê bối này khiến Thủ tướng Trudeau trở thành mục tiêu công kích của các "đối thủ" chính trị và Đảng Tự do được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn để tiếp tục duy trì thế đa số tại Quốc hội do sự cạnh tranh quyết liệt từ Đảng Bảo thủ. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Thủ tướng Canada Justin Trudeau xin lỗi vì bức ảnh 18 năm trước (Nguồn: The Sun)

