Thông tin sốc về cái chết của vệ sĩ Vua Saudi Arabia

Theo Daly Mail, Tướng Abdelaziz al-Fagham (trái), vệ sĩ riêng của Quốc vương Saudi Arabia Salman, đã bị bắn chết tối 28/9 trong một vụ "tranh chấp cá nhân" ở thành phố Jeddah. Ảnh: PressTV. Hãng thông tấn SPA đưa tin, Tướng al-Fagham đã đến thăm nhà một người bạn thì gặp người quen có tên Mamdouh al-Ali. Ảnh: Mirror. "Cuộc nói chuyện giữa ông Fagham và Ali trở nên căng thẳng. Ali rời khỏi nhà nhưng sau đó mang theo một khẩu súng quay trở lại rồi bắn vào Fagham và làm bị thương hai người khác", SPA cho biết. Sau đó, Ali đã bị lực lượng an ninh Saudi Arabia bắn chết vì không chịu "đầu hàng". Ảnh: Twitter. Ông al-Fagham tử vong sau khi được đưa và bệnh viện vì vết thương quá nặng. Hiện, một cuộc điều tra đang được tiến hành. Ảnh: Twitter. Tướng al-Fagham là một nhân vật có tiếng tăm ở Saudi Arabia. Cái chết của ông al-Fagham được cho là một cú sốc đối với vương quốc này và cũng dấy lên nhiều hoài nghi. Ảnh: PMN. Được biết, Saudi Arabia là đất nước có tỷ lệ tội phạm súng đạn thấp, do luật Hồi giáo nghiêm ngặt, trong đó tội phạm giết người sẽ bị kết án tử hình. Ảnh: TN. Vệ sĩ Abdelaziz al-Fagham thường được nhìn thấy xuất hiện bên cạnh Vua Salman và cũng đi cùng ông tới cuộc họp gần đây với Thủ tướng Iraq Adil Abdul-Mahdi. Ảnh: NF. Tuy nhiên, The Times đưa tin, có thông tin cho rằng ông al-Fagham thiệt mạng chỉ vài ngày sau khi bị cách chức. Ngoài ra, có đồn đoán cho rằng ông al-Fagham nắm giữ thông tin quan trọng về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi hồi tháng 10/2018. Ảnh: News1. Trước đó, ngày 2/10/2018, nhà báo Khashoggi, cây bút bình luận của tờ The Washington Post và là người có quan điểm chỉ trích các chính sách của chính quyền Saudi Arabia, "mất tích" sau khi vào lãnh sự quán Saudi Arabia ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để làm thủ tục kết hôn với một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: ABC News. Riyadh ban đầu nói rằng họ không hay biết về số phận của nhà báo mất tích Khashoggi. Tuy nhiên, đến ngày 20/10/2018, Saudi Arabia thừa nhận ông Khashoggi đã chết sau một cuộc "ẩu đả" trong lãnh sự quán nước này tại Istanbul. Vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Saudi Arabia với các đồng minh phương Tây. Ảnh: France24. Sau vụ việc, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman bị tình nghi là người đã ra lệnh “thủ tiêu” nhà báo Khashoggi. Tuy nhiên, phía Riyadh một mực phủ nhận cáo buộc này. Ảnh: BI. Hồi tháng 6/2019, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, bà Agnes Callamard, đã công bố chi tiết bản báo cáo độc lập đầu tiên về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: AJ. Theo báo cáo này, các quan chức cao cấp nhất của Saudi Arabia không chỉ lên kế hoạch sát hại ông Khashoggi mà còn tìm cách che giấu vụ giết người một cách kỹ lưỡng. Báo cáo cho rằng, Thái tử Mohammed bin Salman là người chịu trách nhiệm về vụ việc và cần phải bị điều tra. Ảnh: NPR. Trong diễn biến mới nhất, hãng thông tấn Reuters đưa tin ngày 26/9, theo một phóng sự của đài PBS dự kiến sẽ phát sóng vào tuần này, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman cho biết ông chịu trách nhiệm đối với vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi do các đặc vụ của nước này thực hiện "bởi vì việc đó diễn ra dưới sự giám sát của tôi". Ảnh: The Onion. Mời độc giả xem thêm video về vụ sát hại nhà báo Khashoggi (Nguồn: BBC)

