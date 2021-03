Thống đốc New York bị tố sàm sỡ: Bao nhiêu nạn nhân?

Trong đó, Karen Hinton (ảnh), cựu trợ lý của Thống đốc New York Andrew Cuomo, là nhân chứng mới nhất chống lại sếp cũ. Ảnh: NYDN. Theo đó, vào ngày 6/3 vừa qua, bà Hinton tố ông Cuomo "không đứng đắn" và "trái đạo đức" khi ôm bà trong một phòng khách sạn ở California hồi năm 2000. Ảnh: NYP. "Ông ấy (Cuomo) bắt đầu hỏi những câu rất cá nhân. Tôi thấy không thoải mái với cuộc trò chuyện đó nên đứng dậy định bỏ đi. Ông ấy đi lại và ôm tôi. Tôi đẩy ra nhưng ông ấy kéo lại", bà Hinton kể lại. Ảnh: Politico. Tuy nhiên, người phát ngôn của Thống đốc Cuomo phủ nhận cáo buộc từ bà Hinton, theo NBC New York. Ảnh: Observer. Một người tố cáo khác là Ana Liss. Cô cáo buộc sếp cũ cư xử không phù hợp khi còn làm việc ở thành phố Albany, thủ phủ bang New York. Được biết, cô Liss từng là phụ tá mảng chính sách cho ông Cuomo trong giai đoạn 2013-2015. Ảnh: Getty. Thống đốc New York cũng bị cáo buộc chạm vào lưng và hôn tay Liss khi không được sự đồng ý. Ảnh: NYP. Ông Cuomo gọi cô là "người yêu" và hỏi cô đã có bạn trai chưa, cô Liss kể lại với Wall Street Journal. Liss cho biết Cuomo chạm lưng cô trong sự kiện, một lần hôn tay cô và hỏi cô có đang hẹn hò hay không. "Hành động đó thực sự không phù hợp trong bất kỳ bối cảnh nào", Liss nói. Ảnh: RCN. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với New York Times được công bố hôm 1/3, Anna Ruch, 33 tuổi, kể lại rằng cô gặp Thống đốc New York Andrew Cuomo tại một đám cưới vào năm 2019. Cuomo đã đặt tay lên lưng cô, nhưng bị Ruch gạt tay ra. Thống đốc New York sau đó đặt tay lên má cô và hỏi liệu có thể hôn cô. Ảnh: NYT. "Tôi rất bối rối, sốc và xấu hổ. Tôi quay đầu đi và không nói được lời nào trong khoảnh khắc đó", Anna Ruch kể lại. Ảnh: CNN. Ngày 27/1, Charlotte Bennett, 25 tuổi, nói trên tờ New York Times rằng Thống đốc New York Andrew Cuomo đã có hành vi quấy rối cô vào đầu tháng 6/2020 - thời điểm bang này trở thành điểm nóng vào những tháng đầu tiên xảy ra đại dịch COVID-19. Ảnh: NYDN. Được biết, cô Bennett là trợ lý điều hành và cố vấn chính sách y tế của ông Cuomo cho đến khi từ chức vào tháng 11/2020. Ảnh: NYT. Trong một tuyên bố công khai, Thống đốc Cuomo cho biết ông chỉ định tư vấn cho Bennett, và “chưa bao giờ vượt quá giới hạn” cũng như chưa bao giờ có hành xử bị xem là “không phù hợp” với cô. Ảnh: CNN.Cáo buộc quấy rối tình dục của Charlotte Bennett được đưa ra sau khi một cựu trợ lý khác của ông Cuomo, cô Lindsey Boylan, viết trên Medium rằng Thống đốc Cuomo đã ép cô hôn cũng như đưa ra những nhận xét “khiếm nhã” trong thời gian cô làm việc tại văn phòng của vị Thống đốc. Ảnh: NYDN. Cô Boylan, ứng cử viên cho vị trí thị trưởng thành phố Manhattan, nói rằng ông Cuomo đã đề nghị hai người “chơi bài thoát y” trên một chuyến bay vào tháng 10/2017. Lindsey Boylan còn tố ông Cuomo "cưỡng hôn" cô. Ảnh: NYT.

Trong đó, Karen Hinton (ảnh), cựu trợ lý của Thống đốc New York Andrew Cuomo, là nhân chứng mới nhất chống lại sếp cũ. Ảnh: NYDN. Theo đó, vào ngày 6/3 vừa qua, bà Hinton tố ông Cuomo "không đứng đắn" và "trái đạo đức" khi ôm bà trong một phòng khách sạn ở California hồi năm 2000. Ảnh: NYP. "Ông ấy (Cuomo) bắt đầu hỏi những câu rất cá nhân. Tôi thấy không thoải mái với cuộc trò chuyện đó nên đứng dậy định bỏ đi. Ông ấy đi lại và ôm tôi. Tôi đẩy ra nhưng ông ấy kéo lại", bà Hinton kể lại. Ảnh: Politico. Tuy nhiên, người phát ngôn của Thống đốc Cuomo phủ nhận cáo buộc từ bà Hinton, theo NBC New York. Ảnh: Observer. Một người tố cáo khác là Ana Liss. Cô cáo buộc sếp cũ cư xử không phù hợp khi còn làm việc ở thành phố Albany, thủ phủ bang New York. Được biết, cô Liss từng là phụ tá mảng chính sách cho ông Cuomo trong giai đoạn 2013-2015. Ảnh: Getty. Thống đốc New York cũng bị cáo buộc chạm vào lưng và hôn tay Liss khi không được sự đồng ý. Ảnh: NYP. Ông Cuomo gọi cô là "người yêu" và hỏi cô đã có bạn trai chưa, cô Liss kể lại với Wall Street Journal. Liss cho biết Cuomo chạm lưng cô trong sự kiện, một lần hôn tay cô và hỏi cô có đang hẹn hò hay không. "Hành động đó thực sự không phù hợp trong bất kỳ bối cảnh nào", Liss nói. Ảnh: RCN. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với New York Times được công bố hôm 1/3, Anna Ruch, 33 tuổi, kể lại rằng cô gặp Thống đốc New York Andrew Cuomo tại một đám cưới vào năm 2019. Cuomo đã đặt tay lên lưng cô, nhưng bị Ruch gạt tay ra. Thống đốc New York sau đó đặt tay lên má cô và hỏi liệu có thể hôn cô. Ảnh: NYT. "Tôi rất bối rối, sốc và xấu hổ. Tôi quay đầu đi và không nói được lời nào trong khoảnh khắc đó", Anna Ruch kể lại. Ảnh: CNN. Ngày 27/1, Charlotte Bennett, 25 tuổi, nói trên tờ New York Times rằng Thống đốc New York Andrew Cuomo đã có hành vi quấy rối cô vào đầu tháng 6/2020 - thời điểm bang này trở thành điểm nóng vào những tháng đầu tiên xảy ra đại dịch COVID-19. Ảnh: NYDN. Được biết, cô Bennett là trợ lý điều hành và cố vấn chính sách y tế của ông Cuomo cho đến khi từ chức vào tháng 11/2020. Ảnh: NYT. Trong một tuyên bố công khai, Thống đốc Cuomo cho biết ông chỉ định tư vấn cho Bennett, và “chưa bao giờ vượt quá giới hạn” cũng như chưa bao giờ có hành xử bị xem là “không phù hợp” với cô. Ảnh: CNN. Cáo buộc quấy rối tình dục của Charlotte Bennett được đưa ra sau khi một cựu trợ lý khác của ông Cuomo, cô Lindsey Boylan, viết trên Medium rằng Thống đốc Cuomo đã ép cô hôn cũng như đưa ra những nhận xét “khiếm nhã” trong thời gian cô làm việc tại văn phòng của vị Thống đốc. Ảnh: NYDN. Cô Boylan, ứng cử viên cho vị trí thị trưởng thành phố Manhattan, nói rằng ông Cuomo đã đề nghị hai người “chơi bài thoát y” trên một chuyến bay vào tháng 10/2017. Lindsey Boylan còn tố ông Cuomo "cưỡng hôn" cô. Ảnh: NYT.