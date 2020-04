Sự thật bất ngờ về thành phố chống dịch COVID-19 hiệu quả tại Mỹ

Thị trưởng San Francisco London Breed tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại San Francisco vào cuối tháng 2/2020, dù khi đó thành phố này vẫn chưa xác nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Ảnh: NewsOne. “Tình hình toàn cầu đang diễn biến phức tạp, do đó chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng để đối phó. Dịch COVID-19 đang lây lan mạnh ở nhiều nước trên thế giới, và chính quyền San Francisco đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh”, bà Breed nói. Ảnh: Independent. Từ ngày 17/3, Thị trưởng Breed yêu cầu đóng cửa các doanh nghiệp, đồng thời ban hành chỉ thị “trú ẩn tại chỗ”, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trên toàn thành phố. Ảnh: Chronicle. Tính đến ngày 10/4, số ca mắc COVID-19 tại San Francisco là 857 người, với 13 ca tử vong. Con số này thấp hơn nhiều so với các thành phố có quy mô tương đương khác ở nước Mỹ. Ảnh: BI. Những hành động sớm và quyết liệt của nữ Thị trưởng London Breed được cho là đã giúp thành phố kiểm soát tốt được dịch bệnh, và đưa San Francisco trở thành thành phố chống dịch COVID-19 "kiểu mẫu" tại Mỹ. Dưới đây là một số sự thật bất ngờ về thành phố này. Ảnh: AP. Theo Wikipedia, San Francisco là một trung tâm văn hóa và tài chính hàng đầu của Bắc California và vùng vịnh San Francisco. Đây là thành phố lớn có mật độ dân cư đông nhất trong tiểu bang California và là thành phố lớn có mật độ dân số đông thứ hai tại Mỹ. Ảnh: FLG. Sau khi 3/4 thành phố bị tàn phá bởi trận hỏa hoạn và động đất năm 1906, San Francisco nhanh chóng được tái xây dựng và tổ chức Hội chợ Quốc Panama-Thái Bình Dương 9 năm sau đó. Ảnh: Wikipedia. Theo friendlylocalguides.com, San Francisco nằm trong Top 50 thành phố đông du khách nhất trên thế giới. Năm 2014, thành phố này đón 18 triệu khách du lịch. Ảnh: FLG. Thành phố nổi tiếng vì mùa hè mát mẻ, sương mù, đồi dốc trùng điệp, kiến trúc đa dạng và những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Wikipedia. Cầu Cổng Vàng là biểu tượng nổi tiếng nhất của San Francisco, và nó xuất hiện trong ít nhất 100 bộ phim. Ảnh: Wikipedia. Với chiều cao 260 mét, Transamerica Pyramid là tòa nhà trọc trời cao nhất của San Francisco. Ảnh: Wikipedia. Những chiếc quần jean đầu tiên được "ra đời" ở San Francisco. Ảnh: Wikipedia. San Francisco là nơi diễn ra buổi biểu diễn ca nhạc chính thức cuối cùng của ban nhạc The Beatles vào năm 1966. Ảnh: Wikipedia. Phố Tàu ở San Francisco là phố Tàu lâu đời nhất và là một trong những phố Tàu lớn nhất tại Bắc Mỹ. Ảnh: Wikipedia. Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC1)

Thị trưởng San Francisco London Breed tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại San Francisco vào cuối tháng 2/2020, dù khi đó thành phố này vẫn chưa xác nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Ảnh: NewsOne. “Tình hình toàn cầu đang diễn biến phức tạp, do đó chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng để đối phó. Dịch COVID-19 đang lây lan mạnh ở nhiều nước trên thế giới, và chính quyền San Francisco đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh”, bà Breed nói. Ảnh: Independent. Từ ngày 17/3, Thị trưởng Breed yêu cầu đóng cửa các doanh nghiệp, đồng thời ban hành chỉ thị “trú ẩn tại chỗ”, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trên toàn thành phố. Ảnh: Chronicle. Tính đến ngày 10/4, số ca mắc COVID-19 tại San Francisco là 857 người, với 13 ca tử vong. Con số này thấp hơn nhiều so với các thành phố có quy mô tương đương khác ở nước Mỹ. Ảnh: BI. Những hành động sớm và quyết liệt của nữ Thị trưởng London Breed được cho là đã giúp thành phố kiểm soát tốt được dịch bệnh, và đưa San Francisco trở thành thành phố chống dịch COVID-19 "kiểu mẫu" tại Mỹ. Dưới đây là một số sự thật bất ngờ về thành phố này. Ảnh: AP. Theo Wikipedia, San Francisco là một trung tâm văn hóa và tài chính hàng đầu của Bắc California và vùng vịnh San Francisco. Đây là thành phố lớn có mật độ dân cư đông nhất trong tiểu bang California và là thành phố lớn có mật độ dân số đông thứ hai tại Mỹ. Ảnh: FLG. Sau khi 3/4 thành phố bị tàn phá bởi trận hỏa hoạn và động đất năm 1906, San Francisco nhanh chóng được tái xây dựng và tổ chức Hội chợ Quốc Panama-Thái Bình Dương 9 năm sau đó. Ảnh: Wikipedia. Theo friendlylocalguides.com, San Francisco nằm trong Top 50 thành phố đông du khách nhất trên thế giới. Năm 2014, thành phố này đón 18 triệu khách du lịch. Ảnh: FLG. Thành phố nổi tiếng vì mùa hè mát mẻ, sương mù, đồi dốc trùng điệp, kiến trúc đa dạng và những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Wikipedia. Cầu Cổng Vàng là biểu tượng nổi tiếng nhất của San Francisco, và nó xuất hiện trong ít nhất 100 bộ phim. Ảnh: Wikipedia. Với chiều cao 260 mét, Transamerica Pyramid là tòa nhà trọc trời cao nhất của San Francisco. Ảnh: Wikipedia. Những chiếc quần jean đầu tiên được "ra đời" ở San Francisco. Ảnh: Wikipedia. San Francisco là nơi diễn ra buổi biểu diễn ca nhạc chính thức cuối cùng của ban nhạc The Beatles vào năm 1966. Ảnh: Wikipedia. Phố Tàu ở San Francisco là phố Tàu lâu đời nhất và là một trong những phố Tàu lớn nhất tại Bắc Mỹ. Ảnh: Wikipedia. Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC1)