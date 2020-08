Số ca mắc COVID-19 vượt mốc 20 triệu, thế giới giờ ra sao?

Đại dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, sau đó lây lan ra toàn thế giới. Đến nay, dịch bệnh xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Nguồn ảnh: Reuters) Đại dịch COVID-19 hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, khó lường ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới hiện vượt mốc 20 triệu người. Được biết, Mỹ đang đứng đầu thế giới về tổng số ca mắc bệnh cũng như tử vong. Ngày 3/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hối thúc tất cả các quốc gia và người dân trên thế giới chủ động tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay và xét nghiệm phát hiện sớm... WHO cũng cảnh báo chặng đường đưa thế giới trở lại trạng thái bình thường như trước khi COVID-19 xảy ra sẽ còn dài. Những bức ảnh mới được hãng Reuters đăng tải ghi lại cuộc sống của người dân trên khắp thế giới trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn hoành hành. Người phụ nữ đeo khẩu trang tại Icon Siam, một trung tâm mua sắm ở Bangkok, Thái Lan. Các thực khách dùng bữa trong buồn ăn riêng tại một nhà hàng ở London (Anh) ngày 6/8. Mọi người ngồi trên ô tô để xem một buổi biểu diễn ngoài trời tại Jerusalem, ngày 4/8. Người sử dụng thang máy sẽ dùng tăm để ấn nút thang máy tại một khu dân cư ở Mumbai, Ấn Độ. Nhân viên cứu hộ đeo khẩu trang tại bãi biển Ostend, Bỉ, ngày 28/7. Những chú gấu Teddy được đặt trên ghế tại nhà hàng Jaso Bakery ở Mexico City, Mexico, để giúp mọi người thực hiện giãn cách xã hội. Các em học sinh nghe bài giảng đã được ghi âm và phát qua loa phóng thanh, sau khi các trường học đóng cửa vì dịch bệnh bùng phát tại làng Dandwal, Maharashtra, Ấn Độ, ngày 28/7. Bên trong nhà hàng và quán bar St Villa ở St. Albans, Anh, ngày 4/7. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

