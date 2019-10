Rùng mình kẻ sát nhân đời thực từng đóng phim kinh dị

Bộ phim The Exorcist của đạo diễn William Friedkin thuộc thể loại kinh dị do Mỹ sản xuất, được phát hành vào năm 1973. Nội dung bộ phim xoay quanh việc cô bé 12 tuổi bị quỷ ám. Paul Bateson, một kỹ thuật viên chụp X-quang, đã được đạo diễn Friedkin tuyển chọn để đóng vai nhỏ trong bộ phim kinh dị này. Ảnh: Mirror. Điều đáng sợ đó là Paul sau này lại chính là một kẻ sát nhân ngoài đời thực. Paul Bateson sinh ngày 24/8/1940, lớn lên tại Lansdale, bang Pennsylvania. Ông ta từng phục vụ trong Quân đội vào đầu những năm 1960. Năm 1964, y chuyển tới New York và bắt đầu mối quan hệ với một người đàn ông. Ảnh: Mirror. Vào những năm 1970, tên đồng tính nam "bợm rượu" Bateson, sống tại khu Borough Park, Brooklyn, đã lên Manhattan tìm việc. Vài năm sau khi tham gia bộ phim The Exorcist, kỹ thuật viên chụp X-quang này bị sa thải khỏi bệnh viện, và sau đó làm một số công việc như dọn dẹp nhà hát, căn hộ,...để kiếm sống. Ảnh: CMW. Tháng 9/1977, một người đàn ông có tên Addison Verrill được phát hiện chết trong căn hộ ở làng Greenwich với nhiều vết thương trên cơ thể. Người này là phóng viên của tờ Variety và cũng là thành viên của cộng đồng đồng tính nam. Ảnh: VV. Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác nhận Paul Bateson là thủ phạm sát hại Verrill và bắt giữ tên này. Ảnh: ATI. Trong phiên tòa xét xử, Paul bị nghi ngờ không chỉ giết Addison Verrill, mà còn là thủ phạm của nhiều vụ giết người đồng tính khác tại New York trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến 1977. Ảnh: ATI. Trong hai năm này, cảnh sát Mỹ đã phát hiện nhiều phần thi thể người đựng trong túi nilon đen bị vứt xuống sông Hudson. Việc xác định thủ phạm các vụ án này khi đó đi vào bế tắc vì không tìm được bằng chứng cụ thể. Ảnh: Wikipedia. Đến năm 1977, trong lúc bị tạm giam chờ xét xử sau vụ sát hại Verrill, Bateson được cho là đã "khoe" với bạn rằng ông ta đã giết và chặt nhỏ xác 6 người đàn ông đồng tính rồi vứt xuống sông Hudson. Ảnh: Internet. Tuy vậy, không có bằng chứng trực tiếp chỉ ra rằng Bateson liên quan đến những thi thể trên sông Hudson. Năm 1979, Bateson bị kết án 20 năm tù vì tội sát hại Verrill. Năm 2003, Bateson được phóng thích sau 23 năm ngồi tù. Ảnh: Internet. Năm 2012, đạo diễn William Friedkin (ảnh) đã kể lại cuộc gặp với Bateson trong thời gian hắn ta thụ án. Được biết, dựa trên câu chuyện của Bateson, đạo diễn Friedkin đã làm bộ phim mang tên Cruising, với nội dung kể về kẻ giết người hàng loạt chuyên nhắm vào những người đàn ông đồng tính ở New York. Ảnh: Wikimedia. Hiện tại, dư luận không rõ Bateson còn sống hay đã chết. Đạo diễn Friedkin cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2018 rằng ông nghe nói Bateson đang sống ở một nơi nào đó ở ngoại ô New York. Tuy nhiên, theo hồ sơ lưu trữ, một người tên Paul F. Bateson, có ngày sinh và số an sinh xã hội được cấp ở Pennsylvania trùng với tên sát nhân Bateson, đã chết vào ngày 15/9/2012. Ảnh: FB. Mời độc giả xem thêm video về một nữ ý tá giết người tại Nhật Bản (Nguồn: Vietnamnet.vn)

