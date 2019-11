Nhan sắc xinh đẹp của “bạn gái” Tổng thống Belarus vừa trở thành nghị sĩ

Theo The Sun ngày 22/11, Hoa hậu Maria Vasilevich, 22 tuổi, đã trúng cử nghị sĩ Quốc hội Belarus với số phiếu 28,94% và trở thành nghị sĩ trẻ nhất nước này. Ảnh: Instagram. Truyền thông đưa tin, cô Maria là bạn gái của Tổng thống Belarus Lukashenko, 65 tuổi, và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện cùng người đàn ông hơn cô 43 tuổi kể từ khi đăng quang Miss Belarus năm 2018. Ảnh: Twitter. Hai người cùng đi xem các trận hockey, lễ hội nghệ thuật và có mặt tại World Cup 2018 ở Moscow, Nga. Ảnh: FB. Tổng thống Belarus và Hoa hậu Maria khiêu vũ với nhau tại dạ tiệc năm mới được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia ở thủ đô Minsk. Ảnh: The Sun. Nhà lãnh đạo Belarus cũng được cho là đã đích thân giám sát các khâu chuẩn bị của Vasilevich khi cô tham dự Miss World 2018. Tại cuộc thi này, người đẹp 22 tuổi đã giành ngôi Á hậu 2. Ảnh: Instagram. Tân nghị sĩ Belarus sinh ra trong một gia đình đông anh em ở thủ đô Minsk, Belarus. Cô từng tốt nghiệp Khoa Kinh tế và Quản trị của Đại học Kinh tế Belarus. Ảnh: Instagram. Cô Maria Vasilevich hiện đang theo học Thạc sĩ và phụ trách công việc MC cho chương trình Chào buổi sáng, Belarus! trên truyền hình. Ảnh: Instagram. Vasilevich được cho là tích cực tham gia hoạt động từ thiện và được trao tặng huy chương cấp nhà nước vì những đóng góp cho văn hóa và hoạt động từ thiện. Ảnh: Instagram. Hoa hậu Maria Vasilevich là người đam mê thể thao và hội họa. Ảnh: FB. Tài khoản Instagram của cô Maria hiện có tới 29.000 người theo dõi. Ảnh: Instagram. Nhan sắc xinh đẹp của nữ nghị sĩ trẻ nhất Belarus khiến nhiều người phải ghen tỵ. Ảnh: Instagram. Mời độc giả xem thêm video: Người phụ nữ thấp nhất thế giới "tỏa sáng" ở New York (Nguồn: VTC14)

