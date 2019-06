Mỹ dọa áp thuế, Mexico liền "mạnh tay" với người di cư

Ngày 30/5, Tổng thống Trump quyết định áp thuế 5% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mexico, và sẽ tiếp tục nâng mức thuế lên 10% vào ngày 1/7, đồng thời tăng đều đặn thêm 5%/tháng trong ba tháng tiếp theo. Quyết định này được thi hành cho tới khi nào vấn đề dòng người nhập cư trái phép tại biên giới phía Nam nước Mỹ chấm dứt. (Nguồn ảnh: Reuters) Mới đây, lực lượng cảnh sát vũ trang, binh sĩ Mexico đã ngăn chặn đoàn di cư hàng trăm người sau khi họ vượt biên từ Guatemala vào phía nam Mexico để tiếp tục hành trình tới Mỹ. Đụng độ cũng đã xảy ra giữa những người dân nhập cư và lực lượng an ninh Mexico. "Phản ứng của Mexico tại thị trấn biên giới Metapa thể hiện sự cứng rắn của chính phủ nước này trong việc ngăn chặn dòng người nhập cư, chủ yếu đến từ Trung Mỹ", Salva Cruz, một điều phối viên của tổ chức Fray Matias de Cordova, cho hay. Viện di trú quốc gia Mexico cho biết, khoảng 300 người đã tiến vào Mexico qua một cây cầu biên giới vào sáng 5/6, sau đó 120 người khác "gia nhập" đoàn lữ hành này khi họ đi bộ tới thành phố Tapachula. Sau đó, họ đã được đưa tới trung tâm xử lý về vấn đề nhập cư. Trước đó, trong tháng 5/2019, lực lượng biên phòng Mỹ đã bắt giữ hơn 132 nghìn người vượt biên từ Mexico vào nước này - mức cao nhất trong tháng kể từ năm 2006. Một di dân bị thương trong cuộc ẩu đả với lực lượng an ninh Mexico ở Metapa de Dominguez, bang Chiapas, ngày 5/6. Lực lượng an ninh Mexico bắt giữ một người nhập cư trái phép khi họ đang trên hành trình tới khu vực biên giới với Mỹ. Họ được đưa lên một chiếc xe của Viện di trú quốc gia Mexico sau khi bị bắt giữ tại Metapa de Dominguez. Nhóm di dân đấu khẩu với cảnh sát liên bang Mexico. Những người di cư qua Mexico tới Mỹ chủ yếu là công dân các quốc gia vùng Trung Mỹ. Họ tìm cách đến với "vùng đất hứa" để chạy trốn nghèo đói và bạo lực trong nước. Họ thường gia nhập các đoàn lữ hành lớn để đảm bảo an toàn và gia tăng áp lực với nhà chức trách ở biên giới Mỹ. Đoàn di dân đến từ Trung Mỹ đi bộ trên đường cao tốc trong hành trình tới Mỹ ở Ciudad Hidalgo, bang Chiapas, Mexico. Một người nhập cư bị thương được đưa đi cấp cứu tại Metapa de Dominguez ngày 5/6. Tuy nhiên, bấp chấp các biện pháp cứng rắn từ phía chính phủ Mỹ và Mexico, dòng người nhập cư trái phép vẫn tìm cách vào Mỹ. Mời độc giả xem thêm video: "Bé trai khổng lồ" ngó qua biên giới Mỹ-Mexico (Nguồn: VTC1)

