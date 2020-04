Loạt hình gây sốc trong đất nước Ecuador bị dịch COVID-19 tàn phá

Ecuador hiện là nước bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai vì dịch COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh. Tính đến ngày 23/4, Ecuador ghi nhận hơn 22.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có thể hơn 1.000 người đã tử vong. (Nguồn ảnh: Reuters) Ecuador đã phong tỏa toàn quốc kể từ giữa tháng 3/2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Chính phủ Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì COVID-19, yêu cầu người dân ở trong nhà, trừ khi ra ngoài mua thực phẩm, thuốc men hoặc đi làm. Guayaquil, thủ phủ tỉnh Guayas, đang là nơi có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất ở Ecuador. Tình trạng quá tải tại các bệnh viện và nhà xác trong thành phố này đã buộc nhiều gia đình phải để thi thể người thân trong nhà. Những bức ảnh được hãng thông tấn Reuters đăng tải phần nào cho thấy mức độ nghiêm trọng do dịch bệnh gây ra tại Ecuador. Ảnh: Nhiều túi đựng thi thể đặt bên ngoài Bệnh viện Teodoro Maldonado Carbo ở Guayaquil, "tâm dịch" COVID-19 ở Ecuador, ngày 3/4. Người dân đau buồn khi thi thể người thân của họ được đưa vào nghĩa trang chôn cất ở thành phố Guayaquil hôm 7/4. Những chiếc quan tài rỗng được bán bên ngoài một nhà tang lễ ở Guayaquil hôm 17/4. Một nghĩa trang mới được xây dựng khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại khu dân cư thu nhập thấp Monte Sinai ở Guayaquil, ngày 23/4. Các công nhân vận chuyển những chiếc quan tài rỗng được gửi từ Quito đến viện an sinh xã hội Ecuador ở "tâm dịch" Guayaquil hôm 8/4. Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chuyển thi thể lên tủ lạnh khổng lồ bên ngoài bệnh viện Teodoro Maldonado Carbo ở Guayaquil ngày 3/4. Một thùng rác chứa đầy chất thải y tế ở thành phố Guayaquil hôm 12/4. Nhiều người đứng cạnh một cỗ quan tài bên ngoài nghĩa trang ở thành phố Guayaquil ngày 12/4. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Ecuador hiện là nước bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai vì dịch COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh. Tính đến ngày 23/4, Ecuador ghi nhận hơn 22.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có thể hơn 1.000 người đã tử vong. (Nguồn ảnh: Reuters) Ecuador đã phong tỏa toàn quốc kể từ giữa tháng 3/2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Chính phủ Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì COVID-19, yêu cầu người dân ở trong nhà, trừ khi ra ngoài mua thực phẩm, thuốc men hoặc đi làm. Guayaquil, thủ phủ tỉnh Guayas, đang là nơi có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất ở Ecuador. Tình trạng quá tải tại các bệnh viện và nhà xác trong thành phố này đã buộc nhiều gia đình phải để thi thể người thân trong nhà. Những bức ảnh được hãng thông tấn Reuters đăng tải phần nào cho thấy mức độ nghiêm trọng do dịch bệnh gây ra tại Ecuador. Ảnh: Nhiều túi đựng thi thể đặt bên ngoài Bệnh viện Teodoro Maldonado Carbo ở Guayaquil, "tâm dịch" COVID-19 ở Ecuador, ngày 3/4. Người dân đau buồn khi thi thể người thân của họ được đưa vào nghĩa trang chôn cất ở thành phố Guayaquil hôm 7/4. Những chiếc quan tài rỗng được bán bên ngoài một nhà tang lễ ở Guayaquil hôm 17/4. Một nghĩa trang mới được xây dựng khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại khu dân cư thu nhập thấp Monte Sinai ở Guayaquil, ngày 23/4. Các công nhân vận chuyển những chiếc quan tài rỗng được gửi từ Quito đến viện an sinh xã hội Ecuador ở "tâm dịch" Guayaquil hôm 8/4. Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chuyển thi thể lên tủ lạnh khổng lồ bên ngoài bệnh viện Teodoro Maldonado Carbo ở Guayaquil ngày 3/4. Một thùng rác chứa đầy chất thải y tế ở thành phố Guayaquil hôm 12/4. Nhiều người đứng cạnh một cỗ quan tài bên ngoài nghĩa trang ở thành phố Guayaquil ngày 12/4. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)