Kịch bản sơ tán Tổng thống Mỹ: Tổng thống nào ở tình cảnh này?

Cuộc biểu tình phản đối cái chết của George Floyd, người đàn ông da màu tử vong sau khi bị cảnh sát Mỹ ghì cổ ở thành phố Minneapolis hôm 25/5 vừa qua, vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Ảnh: Reuters. CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng và nguồn tin lực lượng thực thi pháp luật cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được sơ tán xuống hầm ngầm của Nhà Trắng trong một khoảng thời gian ngắn khi đám đông người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà này tối 29/5. Ảnh: Reuters. Nguồn tin cho hay, Tổng thống Donald Trump ở trong hầm trú ẩn (PEOC) này khoảng một giờ trước khi được đưa trở lại mặt đất. Theo một nguồn tin thực thi pháp luật, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai Barron cũng được đưa xuống hầm ngầm cùng ông Trump. Ảnh: Reuters. Được biết, trong trường hợp khẩn cấp, Tổng thống Mỹ sẽ được đưa tới Trung tâm Các hoạt động Khẩn cấp của Tổng thống để đảm bảo an toàn và có thể tiếp tục làm việc. PEOC, được xây dựng từ thời Thế chiến II, là công trình kiên cố có thể chịu những lực tác động cực lớn, bao gồm cả ảnh hưởng của một vụ nổ hạt nhân. Ảnh: FAS. Dù được nâng cấp nhiều lần về công nghệ, PEOC chưa từng được sử dụng đúng mục đích cho đến khi vụ khủng bố 11/9/2001 xảy ra. Ảnh: Getty. Tại thời điểm vụ khủng bố xảy ra, Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush đang dự giờ học của lớp CE1 thuộc trường Tiểu học Emma E. Booker ở bang Florida. Ảnh: ABC News. Sau đó, Tổng thống Bush được đưa lên Không Lực Một và theo dõi thông tin về thảm kịch trên chuyên cơ này. Khi về đến thủ đô Washington D.C., chuyên cơ chở Tổng thống Bush buộc phải bay vòng theo yêu cầu của lực lượng mật vụ, cuối cùng phải đổi hướng tới căn cứ không quân Barksdale, bang Louisiana. Ảnh: Eric Draper/George W. Bush Presidential Library & Museum/NARA. Tổng thống Mỹ Bush và Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew Card vừa theo dõi tin tức vừa thảo luận tại căn cứ không quân Barksdale hồi tháng 9/2001. Ảnh: Eric Draper. Khi quay lại thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã họp bàn với các quan chức tại PEOC để đưa ra những sách lược mang tính quyết định với an ninh nước Mỹ sau vụ khủng bố 11/9. Ảnh: US National Archives. Khi đó, các quan chức hàng đầu của chính phủ Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Condoleezza Rice (trái), đã được triệu tập tới PEOC để bàn các phương án đối phó khẩn cấp. Ảnh: US National Archives. Được biết, Đệ nhất phu nhân Laura Bush (giữa) cũng đã được đưa tới Trung tâm Hành động Khẩn cấp của Tổng thống phía dưới Cánh Đông của Nhà Trắng vào ngày 11/9/2001 để đảm bảo an toàn. Ảnh: US National Archives. Nét mặt căng thẳng của Tổng thống George W. Bush và các quan chức cấp cao Mỹ trong phòng họp của PEOC trong ngày xảy ra vụ khủng bố 11/9. Ảnh: US National Archives. Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney ngồi đăm chiêu trong phòng họp tại PEOC ngày 11/9/2001. Ảnh: US National Archives. Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ (Nguồn video: VTC1)

