Không quân Nga giáng đòn hủy diệt khủng bố IS ở Đông Syria

Theo Al Masdar News, các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhằm vào căn cứ của phiến quân IS ở khu vực phía tây nam tỉnh Deir Ezzor chiều 20/8. Ảnh: AMN. "Các cuộc không kích của Nga nhằm vào sào huyệt của nhóm IS mà từ đây, chúng thường xuyên tiến hành những cuộc đột kích từ đây nhằm vào Quân đội Syria tại khu vực nằm giữa thành phố Palmyra và Deir Ezzor", AMN đưa tin. Ảnh: Wikipedia. Phiến quân IS đã hứng chịu tổn thất nặng nề với nhiều chiến binh khủng bố bỏ mạng hoặc bị thương trong đợt oanh kích này của Không quân Nga. Ảnh: NP. Cùng lúc, Quân đội Syria dồn dập nã pháo và tên lửa nhằm vào căn cứ của tổ chức khủng bố IS gần thành phố Al-Mayadeen. Ảnh: AMN. Được biết, kể từ khi phiến quân IS bị đánh bại tại Deir Ezzor, Không quân Nga đã chuyển hướng tấn công sang các nhóm thánh chiến ở Tây Bắc Syria. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công mới nhất của nhóm khủng bố IS ở vùng Badiya al-Sham, Quân đội Nga quyết định quay trở lại tiêu diệt bọn chúng tại vùng sa mạc rộng lớn này. Ảnh: NC. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria đã tiến vào Khan Sheikhoun sau khi phiến quân rút khỏi khu vực phía bắc thị trấn chiến lược này hôm 20/8. Ảnh: AMN. "Quân đội Syria đang tuần tra tại những khu dân cư ở phía bắc thị trấn, dọn các bẫy mìn, thuốc nổ mà nhóm phiến quân bỏ lại trước khi chúng rút khỏi đây", một nguồn tin quân cho biết. Ảnh: AMN. Kể từ khi đánh mất Talat Al-Nimr ở Bắc Khan Sheikhoun, phiến quân HTS liên tục hứng chịu các đợt oanh kích. Đây là một trong những lý do khiến chúng buộc phải rút lui khỏi khu vực phía bắc và kéo quân về phía nam thị trấn. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Chiến đấu cơ Nga xuất phát từ Iran tiêu diệt phiến quân IS tại Syria (Nguồn: TTXVN)

Theo Al Masdar News, các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhằm vào căn cứ của phiến quân IS ở khu vực phía tây nam tỉnh Deir Ezzor chiều 20/8. Ảnh: AMN. "Các cuộc không kích của Nga nhằm vào sào huyệt của nhóm IS mà từ đây, chúng thường xuyên tiến hành những cuộc đột kích từ đây nhằm vào Quân đội Syria tại khu vực nằm giữa thành phố Palmyra và Deir Ezzor", AMN đưa tin. Ảnh: Wikipedia. Phiến quân IS đã hứng chịu tổn thất nặng nề với nhiều chiến binh khủng bố bỏ mạng hoặc bị thương trong đợt oanh kích này của Không quân Nga. Ảnh: NP. Cùng lúc, Quân đội Syria dồn dập nã pháo và tên lửa nhằm vào căn cứ của tổ chức khủng bố IS gần thành phố Al-Mayadeen. Ảnh: AMN. Được biết, kể từ khi phiến quân IS bị đánh bại tại Deir Ezzor , Không quân Nga đã chuyển hướng tấn công sang các nhóm thánh chiến ở Tây Bắc Syria. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công mới nhất của nhóm khủng bố IS ở vùng Badiya al-Sham, Quân đội Nga quyết định quay trở lại tiêu diệt bọn chúng tại vùng sa mạc rộng lớn này. Ảnh: NC. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria đã tiến vào Khan Sheikhoun sau khi phiến quân rút khỏi khu vực phía bắc thị trấn chiến lược này hôm 20/8. Ảnh: AMN. "Quân đội Syria đang tuần tra tại những khu dân cư ở phía bắc thị trấn, dọn các bẫy mìn, thuốc nổ mà nhóm phiến quân bỏ lại trước khi chúng rút khỏi đây", một nguồn tin quân cho biết. Ảnh: AMN. Kể từ khi đánh mất Talat Al-Nimr ở Bắc Khan Sheikhoun, phiến quân HTS liên tục hứng chịu các đợt oanh kích. Đây là một trong những lý do khiến chúng buộc phải rút lui khỏi khu vực phía bắc và kéo quân về phía nam thị trấn. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Chiến đấu cơ Nga xuất phát từ Iran tiêu diệt phiến quân IS tại Syria (Nguồn: TTXVN)