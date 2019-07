Khoảnh khắc nhà số 10 phố Downing "tiễn chủ cũ, đón chủ mới"

Chiều 24/7, ông Boris Johnson đến Cung điện Buckingham để diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II và nhậm chức Thủ tướng Anh. Nữ hoàng đã tiếp tân Thủ tướng Boris Johnson và yêu cầu ông thành lập Chính phủ mới. Ông Johnson đã chấp thuận lời đề nghị của Nữ hoàng. (Nguồn ảnh: Reuters) Sau khi được Nữ hoàng Anh Elizabeth II chính thức bổ nhiệm làm Thủ tướng, ông Johnson đã có phát biểu đầu tiên trước tòa nhà số 10 phố Downing, nơi ở và làm việc chính thức của Thủ tướng Anh. “Tôi vừa gặp Nữ hoàng. Người đã mời tôi thành lập một chính phủ mới và tôi đã chấp nhận”, ông Johnson nói. Đồng thời, tân Thủ tướng Anh khẳng định sẽ thực hiện được việc đưa Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu đúng thời hạn vào tháng 10 tới. Thủ tướng Boris phát biểu trước nhà số 10 Phố Downing. Ông Boris đã được các nhân viên chào đón khi bước vào căn nhà số 10 Phố Downing hôm 24/7. Bạn gái của ông Boris Johnson, bà Carrie Symonds, lắng nghe ông Boris phát biểu bên ngoài toà nhà văn phòng chính phủ. Trước đó cùng ngày, bà Theresa May đã có phiên họp Quốc hội cuối cùng với cương vị Thủ tướng Anh. Sau phát biểu cuối cùng của bà May tại phiên họp, một nửa Quốc hội thuộc phe Bảo thủ đã đứng dậy vỗ tay tán dương. Nữ Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm dường như đã khóc vì xúc động. Sau cuộc họp, bà May đã trở về căn nhà ở phố Downing. Sau khi ăn trưa tại ngôi nhà, bà đã bước ra ngoài để phát biểu chia tay đến toàn thể người dân Anh. Sau đó, bà May đã đến Điện Buckingham để diện kiến Nữ hoàng và gửi đơn từ chức. Bà May đã có bài phát biểu chia tay trước căn nhà số 10 phố Downing hôm 24/7. Bà May và chồng, ông Philip, vẫy tay chào mọi người trước khi rời khỏi số 10 Phố Downing. Mời độc giả xem thêm video về tân Thủ tướng Anh Boris Johnson (Nguồn: The Guardian)

