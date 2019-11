Hong Kong chìm trong bạo lực tuần thứ 24: Súng nổ chát chúa, hơi cay mù mịt

Theo hãng thông tấn Reuters, cuộc biểu tình ở Hong Kong đã bước sang tuần thứ 24 liên tiếp. Những ngày qua, đụng độ tiếp diễn giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình Hong Kong. (Nguồn ảnh: Reuters) Trong ngày 11/11, cảnh sát Hong Kong xác nhận hai cảnh sát giao thông phải bắn ba phát đạn để ngăn người biểu tình chặn một lối sang đường ở khu Sai Wan Ho. Theo lời lực lượng an ninh, một vài người biểu tình cố cướp súng của một cảnh sát nên anh này phải bắn để cảnh cáo, song viên đạn không may trúng vào một người biểu tình. Vụ nổ súng khiến người biểu tình tức giận, họ kéo đến tập trung ở xung quanh khu vực hiện trường tại Sai Wan Ho và la hét cảnh sát. Người biểu tình mặc áo đen sau đó diễu hành qua khu Central, cạy gạch trên đường phố tấn công cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải phải bắn hơi cay để giải tán đám đông. Được biết, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ hơn 260 người trong độ tuổi từ 11 đến 74 hôm 11/11, nâng tổng số người bị bắt kể từ khi biểu tình leo thang từ tháng 6/2019 đến nay là hơn 3.000 người. Trong ngày 12/11, cảnh sát chống bạo động Hong Kong cũng phải phun hơi cay tại một khuôn viên đại học để giải tán người biểu tình. Một số chuyến tàu tạm ngừng hoạt động và nhiều con đường bị phong tỏa trong ngày thứ hai liên tiếp. Một thanh niên bị trúng hơi cay trong cuộc đụng độ với cảnh sát ở Đại học Bách khoa Hong Kong hôm 11/11. Cuối tuần trước, những người biểu tình mặc đồ màu đen tổ chức tổng đình công trên toàn Hong Kong và lên kế hoạch cản trở giao thông khiến nhiều tuyến được ùn tắc. Hôm 10/11, cảnh sát Hong Kong đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình chặn đường phố và đập phá các cửa hiệu tại khu Tân Giới. Cảnh sát phun hơi cay tại một tòa nhà ở khu Tseung Kwan O ngày 9/11. Người biểu tình dựng chướng ngại vật trên đường phố ở Sai Wan Ho hôm 11/11. Người biểu tình mặc áo đen và đeo khẩu trang ở Causeway Bay ngày 11/11. Đông đảo người biểu tình Hong Kong kéo đến khu Central hôm 11/11. Chướng ngại vật bị đốt cháy ở khu Central trong cuộc biểu tình hồi đầu tuần. Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: Global News)

