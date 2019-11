Hong Kong chìm trong bạo lực: Cảnh sát tung “vũ khí” mới đối phó biểu tình

Theo South China Morning Post (SCMP) ngày 17/11, cảnh sát Hong Kong lần đầu tiên triển khai phương tiện giải tán biểu tình bằng âm thanh trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực tiếp diễn tại đặc khu này. (Nguồn ảnh: Reuters) Một phát ngôn viên của cảnh sát Hong Kong xác nhận việc điều động thiết bị âm thanh tầm xa (LRAD) lắp đặt trên xe bọc thép Unimog để phát cảnh báo cho những thành phần biểu tình quá khích. “LRAD không tạo âm thanh tần số cực thấp có thể gây chóng mặt, nôn hay mất cảm giác về phương hướng”, phát ngôn viên này nói và nhấn mạnh đây là hệ thống phát sóng chứ không phải vũ khí. Ngoài ra, cảnh sát đã có quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng LRAD. Các nhà chức trách cũng khẳng định LRAD có chức năng "cảnh báo" tương tự như tiếng còi của cảnh sát hay lực lượng cứu hỏa, với tần số trong ngưỡng nghe của con người và nó sẽ không gây hại. Cùng ngày, cảnh sát đã nổ súng vào người biểu tình sau khi một đối tượng quá khích lái xe đâm thẳng vào đội hình cảnh sát gần doanh trại binh sĩ Trung Quốc đồn trú ở Hong Kong. Phát đạn bắn trúng vào xe của đối tượng này nhưng may mắn không có thương vong. Trong khi đó, đông đảo người biểu tình tại đặc khu Hong Kong tiếp tục chặn nhiều tuyến đường, ném bom xăng và bắn tên vào cảnh sát tại một số địa điểm thuộc Bán đảo Cửu Long cuối tuần qua. Cuộc đụng độ dữ dội trên đường phố đã diễn ra bên ngoài trường Đại học Bách khoa Hong Kong khi những người biểu tình quá khích ném gạch đá vào cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải dùng hơi cay và vòi rồng trấn áp. Trong cuộc ẩu đả, một sĩ quan liên lạc truyền thông thuộc lực lượng cảnh sát Hong Kong đã bị tên bắn vào chân. Người này sau đó được đưa tới bệnh viện điều trị.Cảnh sát Hong Kong cho biết lực lượng biểu tình tiếp tục chiếm giữ các tuyến đường Austin và đường Chatham Nam, phong tỏa trái phép và ném bom xăng. Hơi cay mù mịt trên đường phố bên ngoài Đại học Bách khoa Hong Kong ngày 17/11. Lực lượng an ninh cũng phải sử dụng vòi rồng phun chất lỏng pha màu xanh để giải tán người biểu tình quá khích. Trong diễn biến liên quan, Sở Giáo dục Hong Kong thông báo các lớp học tại tất cả các trường học ở Hong Kong sẽ tiếp tục tạm nghỉ vào ngày 18/11 vì những lo ngại về an toàn. Một người biểu tình ném bom xăng trong cuộc đụng độ với cảnh sát bên ngoài Đại học Bách khoa Hong Kong ngày 17/11. Người phát ngôn cảnh sát Hong Kong cho biết nếu các hành động tấn công (nhằm vào lực lượng an ninh) tiếp diễn, các sĩ quan sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng vũ lực tối thiểu như bắn đạn thật,... Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: Global News)

