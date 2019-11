Cảnh sát căng mình đối phó biểu tình, cảnh báo Hong Kong bên bờ vực sụp đổ

Theo Al Jazeera, đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình đã diễn ra tại Đại học Trung văn và nhiều nơi khác ở Hong Kong trong ngày 12/11. (Nguồn ảnh: Reuters) Cảnh sát Hong Kong trước đó phun hơi cay ở khu Central và nhiều trường đại học để giải tán các cuộc biểu tình mà họ cho rằng đang đẩy thành phố này đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn. "Xã hội của chúng ta đang bị đẩy đến bờ vực tan vỡ", một phát ngôn viên cảnh sát Hong Kong nói trong cuộc họp báo ngày 12/11, sau khi đặc khu này trải qua hai ngày biểu tình đầy bạo lực. Đường phố bên trong và ngoài lối vào khuôn viên Đại học Trung văn ở Hong Kong tràn ngập gạch đá. Nhiều chướng ngại vật trên đường phố đã bị đốt cháy. "Cảnh sát cũng sử dụng vòi rồng để giải tán các sinh viên biểu tình, kêu gọi hỗ trợ trên các phương tiện truyền thông. Có thể thấy sự tức giận từ cả hai phía", phóng viên của Al Jazeera cho biết. Theo các nhân viên y tế tại hiện trường, ít nhất 60 người bị thương trong cuộc biểu tình hôm 12/11. Cảnh sát đã bắn hàng trăm quả lựu đạn hơi cay và viên đạn cao su. Cuộc đụng độ diễn ra một ngày sau khi cảnh sát Hong Kong nổ súng làm bị thương một người biểu tình ở Sai Wan Ho. Theo lời lực lượng an ninh, một vài người biểu tình cố cướp súng của một cảnh sát nên anh này phải bắn để cảnh cáo, song viên đạn không may trúng vào một người biểu tình. Vụ nổ súng khiến người biểu tình tức giận, họ kéo đến tập trung ở xung quanh khu vực hiện trường tại Sai Wan Ho và la hét cảnh sát. Người biểu tình mặc áo đen sau đó diễu hành qua khu Central, cạy gạch trên đường phố tấn công cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải phải bắn hơi cay để giải tán đám đông. Nhiều trường học tiếp tục bị đóng cửa trong ngày 12/11. Một cây thông Noel trong khu trung tâm thương mại ở Kowloon Tong bị phóng hỏa ngày 12/11. Các cuộc biểu tình ở Hong Kong bùng phát từ tháng 6/2019 và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cộng đồng quốc tế đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh gây leo thang căng thẳng. Mời độc giả xem video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: CBSN)

