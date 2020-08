Hãi hùng sức tàn phá của bão Laura tại Mỹ nhìn từ trên cao

Bão Laura đã đổ bộ vào các bang ở miền Nam nước Mỹ, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng những ngày qua. (Nguồn ảnh: AP) Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards xác nhận ít nhất 10 người tại bang này thiệt mạng do bão. Trong đó, 5 người tử vong do sử dụng máy phát điện cầm tay trong không gian kín, dẫn đến ngộ độc khí CO, 4 trường hợp khác tử vong do cây đổ xuống nhà, trường hợp còn lại chết đuối do chìm thuyền trong bão. Theo thống kê của trang Poweroutage.us, ước tính hơn 460 nghìn người tại bang Louisiana chịu cảnh mất điện trong ngày 28/8. Do ảnh hưởng của bão Laura, hơn 580.000 người Mỹ phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Laura là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Mỹ. Ban đầu, cơn bão được xếp vào cấp độ 4 với sức gió lên đến 240 km/h, sau đó suy yếu dần. Những bức ảnh được chụp từ trên cao dưới đây phần nào cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của bão Laura tại Mỹ. Nhiều tòa nhà bị sập, cây cối gãy đổ do sức mạnh của cơn bão. Ảnh chụp tại khu vực gần Lake Charles ngày 27/8. Người dân địa phương kiểm tra thiệt hại sau khi bão đi qua. Một tòa nhà bị hư hại gần Lake Charles. Nhà chứa máy bay bị phá hủy trong cơn bão. Khu dân cư ở Louisiana bị nước lũ bao vây hôm 27/8. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Harvey đổ bộ vào Mỹ, người dân Texas đi tránh bão (Nguồn video: VTC1)

