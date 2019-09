Nhật Bản tan hoang sau khi siêu bão Faxai càn quét

Theo Mainichi, siêu bão Faxai là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực Kanto, miền Đông Nhật Bản. Bão đã đổ bộ vào đảo Kozu và thành phố Chiba với sức gió lên tới 209 km/h và 207 km/h hôm 9/9. Ảnh: Mainichi. Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản buộc phải ngừng toàn bộ các tuyến tàu trong vùng thủ đô Tokyo trước khi bão Faxai đổ bộ gần thành phố Chiba lúc gần 5 giờ sáng ngày 9/9. Ảnh: DPA. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương do ảnh hưởng của bão Faxai. Ngoài ra, khoảng 930.000 hộ gia đình, chủ yếu tại tỉnh Chiba và Kanagawa, đã bị mất điện. Ảnh: CNN. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một phụ nữ khoảng 50 tuổi ở Setagaya, Tokyo, và một cụ ông 87 tuổi tử vong do cây đổ vào người khi đang dọn dẹp tại vùng núi ở Otaki, tỉnh Chiba. Ảnh: CNN. Tại sân bay Narita, cửa ngõ quốc tế vào Nhật Bản, khoảng 14 nghìn người đã bị mắc kẹt tối 9/9 khi hệ thống phương tiện công cộng từ sân bay này tới trung tâm thành phố tạm ngừng hoạt động. Ảnh: CNN. Biển hiệu trong một khu phố mua sắm gần nhà ga Kamakura rơi xuống đất sau khi bão Faxai tấn công khu vực Kanto. Ảnh: Kyodo. Một con phố ngập nước ở Minato, Tokyo, sáng 9/9. Ảnh: Kyodo. Nhiều hành khách đứng chờ bên ngoài một nhà ga ở Yokohama sau khi dịch vụ đường sắt tạm ngừng hoạt động vì bão Faxai hôm 9/9. Ảnh: AP. Tòa nhà đổ sập ở Meguro, Tokyo, do ảnh hưởng của bão. Ảnh: Mainichi. Khu vực gần sân bay quốc tế Haneda ở Ota, Tokyo, bị ngập sau trận mưa lớn. Ảnh: Mainichi. Bức ảnh chụp từ trực thăng cho thấy nhiều công trình bị hư hại ở Kanazawwa, Yokohama. Ảnh: Mainichi. Phần mái của một tòa nhà tại khu vực nhà ga JR Higashi-Chiba bị gió thổi tung ở Chuo, Chiba, phía đông Tokyo, ngày 9/9. Ảnh: Mainichi. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Harvey đổ bộ vào Mỹ, người dân Texas đi tránh bão (Nguồn: VTC1)

