Hãi hùng bầu trời Indonesia đỏ như máu vì cháy rừng

Cuối tuần qua, bầu trời tỉnh Jambi của Indonesia chuyển sang màu đỏ rực do khói mù từ các đám cháy rừng bao phủ dày đặc. Ảnh: VP. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết, bầu trời có màu đỏ là do hiện tượng "Tán xạ Rayleigh", khi ánh sáng mặt trời bị tán xạ bởi các hạt vi mô lơ lửng trong không khí. Ảnh: VP. Tuy nhiên, theo nhà thiên văn học Indonesia Marufin Sudibyo, hiện tượng này không ảnh hưởng xấu tới tầm nhìn của con người. Ảnh: VP. Bức ảnh được chụp vào ban ngày ở tỉnh Jambi. Ảnh: Twitter. Hiện tượng "lạ" này khiến nhiều người sửng sốt và không khỏi lo ngại trước tình trạng cháy rừng nghiêm trọng hiện nay tại Indonesia. Ảnh: Star. Theo CNN, Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia cho biết, tính cả các đám cháy ở Sumatra, khoảng 320.000 ha đất rừng ở Indonesia đã bị thiêu rụi trong năm nay. Ảnh: AJ. Chính phủ Indonesia đã huy động 29.000 nhân sự cùng hàng chục trực thăng để dập tắt các đámcháy rừng. Ảnh: AJ. Đầu tuần này, cảnh sát Indonesia thông báo 185 người đã bị bắt giữ vì tình nghi liên quan đến các vụ cháy rừng. "Gần 100% đám cháy rừng ở Indonesia xảy ra là do yếu tố con người", một quan chức cho biết. Ảnh: AJ. Theo Trung tâm Ứng phó Khủng hoảng thuộc Bộ Y tế Indonesia, gần 900.000 người dân gặp phải vấn đề về đường hô hấp do ảnh hưởng của khói bụi cháy rừng, trong đó có hơn 290.000 trường hợp được ghi nhận tại tỉnh Nam Sumatra. Ảnh: AJ. Không chỉ ở Indonesia, khói bụi cháy rừng cũng ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại nhiều nước lân cận ở Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, Thái Lan và Philippines. Ảnh: AJ. Được biết, hàng nghìn trường học ở Indonesia và Malaysia buộc phải đóng cửa. Ảnh: Reuters. Ngoài ra, hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ vì tầm nhìn hạn chế. Ảnh: Reuters. Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm một khu rừng bị cháy ở Riau. Ảnh: AJ. Theo CNN, giới chức Malaysia đã phải phân phát 2 triệu khẩu trang cho học sinh tại các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó hơn 500 nghìn khẩu trang được đưa tới cho các em học sinh ở Sarawak, Đông Malaysia. Ảnh: AJ. Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia mù mịt trong làn khói bụi. Ảnh: AJ. Mời độc giả xem video về cháy rừng ở Indonesia (Nguồn: The Guardian)

Cuối tuần qua, bầu trời tỉnh Jambi của Indonesia chuyển sang màu đỏ rực do khói mù từ các đám cháy rừng bao phủ dày đặc. Ảnh: VP. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết, bầu trời có màu đỏ là do hiện tượng "Tán xạ Rayleigh", khi ánh sáng mặt trời bị tán xạ bởi các hạt vi mô lơ lửng trong không khí. Ảnh: VP. Tuy nhiên, theo nhà thiên văn học Indonesia Marufin Sudibyo, hiện tượng này không ảnh hưởng xấu tới tầm nhìn của con người. Ảnh: VP. Bức ảnh được chụp vào ban ngày ở tỉnh Jambi. Ảnh: Twitter. Hiện tượng "lạ" này khiến nhiều người sửng sốt và không khỏi lo ngại trước tình trạng cháy rừng nghiêm trọng hiện nay tại Indonesia. Ảnh: Star. Theo CNN, Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia cho biết, tính cả các đám cháy ở Sumatra, khoảng 320.000 ha đất rừng ở Indonesia đã bị thiêu rụi trong năm nay. Ảnh: AJ. Chính phủ Indonesia đã huy động 29.000 nhân sự cùng hàng chục trực thăng để dập tắt các đám cháy rừng . Ảnh: AJ. Đầu tuần này, cảnh sát Indonesia thông báo 185 người đã bị bắt giữ vì tình nghi liên quan đến các vụ cháy rừng. "Gần 100% đám cháy rừng ở Indonesia xảy ra là do yếu tố con người", một quan chức cho biết. Ảnh: AJ. Theo Trung tâm Ứng phó Khủng hoảng thuộc Bộ Y tế Indonesia, gần 900.000 người dân gặp phải vấn đề về đường hô hấp do ảnh hưởng của khói bụi cháy rừng, trong đó có hơn 290.000 trường hợp được ghi nhận tại tỉnh Nam Sumatra. Ảnh: AJ. Không chỉ ở Indonesia, khói bụi cháy rừng cũng ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại nhiều nước lân cận ở Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, Thái Lan và Philippines. Ảnh: AJ. Được biết, hàng nghìn trường học ở Indonesia và Malaysia buộc phải đóng cửa. Ảnh: Reuters. Ngoài ra, hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ vì tầm nhìn hạn chế. Ảnh: Reuters. Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm một khu rừng bị cháy ở Riau. Ảnh: AJ. Theo CNN, giới chức Malaysia đã phải phân phát 2 triệu khẩu trang cho học sinh tại các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó hơn 500 nghìn khẩu trang được đưa tới cho các em học sinh ở Sarawak, Đông Malaysia. Ảnh: AJ. Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia mù mịt trong làn khói bụi. Ảnh: AJ. Mời độc giả xem video về cháy rừng ở Indonesia (Nguồn: The Guardian)