Giữa “bão” virus corona, các nước trên thế giới trấn an người dân thế nào?

Thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) là nơi khởi phát dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra. Ảnh: Reuters. Nhằm đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này, Trung Quốc đã gấp rút xây dựng nhiều cơ sở y tế, trong đó có các bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn tại Vũ Hán với khả năng điều trị cùng lúc cho hàng nghìn bệnh nhân nhiễm coronavirus. Ảnh: News.cn. Ngày 4/2, Trung Quốc đã đồng ý cho phép các chuyên gia y tế Mỹ đến nước này để hỗ trợ cuộc chiến chống virus 2019-nCoV. Ảnh: Reuters. Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát của virus corona chủng mới, ngày 30/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng trấn an người dân nước này. Ảnh: ET. Tổng thống Trump cho biết Mỹ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để kiềm chế sự bùng phát của dịch bệnh này, đồng thời khẳng định dịch virus corona chỉ là “vấn đề rất nhỏ” trong nước Mỹ. Ảnh: BI. "Chúng tôi đang hợp tác vô cùng chặt chẽ với Trung Quốc và các quốc gia khác. Chúng tôi nghĩ điều này sẽ đem đến một cái kết 'có hậu' cho chúng ta. Đó là điều tôi có thể đảm bảo với các bạn", Tổng thống Trump phát biểu. Ảnh: DS. Giữa lúc dịch bệnh lây lan rộng, Chính phủ Malaysia đã phải lên tiếng nhằm trấn an dư luận trước tin đồn về việc virus corona có thể khiến người bệnh biến thành xác sống. Ảnh: AP. "Các tuyên bố về việc bệnh nhân bị nhiễm virus corona sẽ hành xử như xác sống là không đúng sự thật. Các bệnh nhân có thể hồi phục. Tỷ lệ tử vong là thấp (từ 2-3%) khi so sánh với virus MERS-CoV (khoảng 34%) và SARS-CoV (khoảng 10%)", Bộ Y tế Malaysia thông báo trên Twitter ngày 2/2. Ảnh: Facebook. Được biết, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 6 người vì phát tán thông tin sai lệch về virus corona, theo thông báo của Cơ quan Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia. Ảnh: Các nhân viên y tế đang phát tờ rơi cho du khách tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AP. Để đối phó với dịch virus corona lây lan nhanh chóng, nhiều quốc gia đã thực hiện những biện pháp mạnh mẽ như đóng cửa biên giới, ngừng cấp thị thực hay sơ tán công dân khỏi Trung Quốc...Ảnh: Reuters. Ngày 30/1, chính phủ Nhật Bản đã quyết định thành lập nhóm đặc trách để đối phó với dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra. Quyết định trên đưa ra trong bối cảnh số lượng người nhiễm coronavirus tăng nhanh ở Nhật Bản. Ảnh: Getty. Malaysia, Philippines,... đều ngưng cấp thị thực cho du khách Trung Quốc, không tiếp nhận và đưa khách từ Vũ Hán về nước. Chính quyền bang Sarawak (Malaysia) còn cấm tuyển dụng lao động là người Trung Quốc. Ảnh: Reuters. Triều Tiên, Nga và nhiều nước châu Âu cũng huỷ tour du lịch, tạm dừng các gói du lịch đến Trung Quốc. Mỹ, Nhật và Ấn Độ,... đã tiến hành sơ tán công dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở Vũ Hán về nước. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC14)

Thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) là nơi khởi phát dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra. Ảnh: Reuters. Nhằm đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này, Trung Quốc đã gấp rút xây dựng nhiều cơ sở y tế, trong đó có các bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn tại Vũ Hán với khả năng điều trị cùng lúc cho hàng nghìn bệnh nhân nhiễm coronavirus. Ảnh: News.cn. Ngày 4/2, Trung Quốc đã đồng ý cho phép các chuyên gia y tế Mỹ đến nước này để hỗ trợ cuộc chiến chống virus 2019-nCoV. Ảnh: Reuters. Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát của virus corona chủng mới , ngày 30/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng trấn an người dân nước này. Ảnh: ET. Tổng thống Trump cho biết Mỹ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để kiềm chế sự bùng phát của dịch bệnh này, đồng thời khẳng định dịch virus corona chỉ là “vấn đề rất nhỏ” trong nước Mỹ. Ảnh: BI. "Chúng tôi đang hợp tác vô cùng chặt chẽ với Trung Quốc và các quốc gia khác. Chúng tôi nghĩ điều này sẽ đem đến một cái kết 'có hậu' cho chúng ta. Đó là điều tôi có thể đảm bảo với các bạn", Tổng thống Trump phát biểu. Ảnh: DS. Giữa lúc dịch bệnh lây lan rộng, Chính phủ Malaysia đã phải lên tiếng nhằm trấn an dư luận trước tin đồn về việc virus corona có thể khiến người bệnh biến thành xác sống. Ảnh: AP. "Các tuyên bố về việc bệnh nhân bị nhiễm virus corona sẽ hành xử như xác sống là không đúng sự thật. Các bệnh nhân có thể hồi phục. Tỷ lệ tử vong là thấp (từ 2-3%) khi so sánh với virus MERS-CoV (khoảng 34%) và SARS-CoV (khoảng 10%)", Bộ Y tế Malaysia thông báo trên Twitter ngày 2/2. Ảnh: Facebook. Được biết, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 6 người vì phát tán thông tin sai lệch về virus corona, theo thông báo của Cơ quan Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia. Ảnh: Các nhân viên y tế đang phát tờ rơi cho du khách tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AP. Để đối phó với dịch virus corona lây lan nhanh chóng, nhiều quốc gia đã thực hiện những biện pháp mạnh mẽ như đóng cửa biên giới, ngừng cấp thị thực hay sơ tán công dân khỏi Trung Quốc...Ảnh: Reuters. Ngày 30/1, chính phủ Nhật Bản đã quyết định thành lập nhóm đặc trách để đối phó với dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra. Quyết định trên đưa ra trong bối cảnh số lượng người nhiễm coronavirus tăng nhanh ở Nhật Bản. Ảnh: Getty. Malaysia, Philippines,... đều ngưng cấp thị thực cho du khách Trung Quốc, không tiếp nhận và đưa khách từ Vũ Hán về nước. Chính quyền bang Sarawak (Malaysia) còn cấm tuyển dụng lao động là người Trung Quốc. Ảnh: Reuters. Triều Tiên, Nga và nhiều nước châu Âu cũng huỷ tour du lịch, tạm dừng các gói du lịch đến Trung Quốc. Mỹ, Nhật và Ấn Độ,... đã tiến hành sơ tán công dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở Vũ Hán về nước. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC14)