Gay cấn cuộc đua "nước rút" giành chức Thủ tướng Anh

Cuộc đua giành chức Thủ tướng Anh thay thế bà Theresa May đang dần đi đến hồi kết khi chỉ còn lại hai ứng viên cuối cùng là cựu Ngoại trưởng Boris Johnson (trái) và Ngoại trưởng đương nhiệm Jeremy Hunt. (Nguồn ảnh: Reuters) Hiện tại, cả ông Boris và ông Hunt đều đang tích cực vận động tranh cử để trở thành người đứng đầu của Đảng Bảo thủ. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 22/7, sau khi 160.000 thành viên Đảng này trên toàn nước Anh kết thúc việc bỏ phiếu chọn người lãnh đạo. Người thay thế bà May sẽ trở thành Thủ tướng mới của nước Anh, đồng thời tiếp quản tiến trình đàm phán Brexit. Ảnh: Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ông Boris Johnson, 54 tuổi, là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Anh. Ông đã từ chức ngoại trưởng vào tháng 7 năm ngoái nhằm phản đối thỏa thuận Brexit của bà May. Ông Boris chụp ảnh cùng những người ủng hộ khi đến thăm trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Reading, Anh, ngày 3/7. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Boris Johnson được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Thủ tướng Anh. Theo một cuộc khảo sát gần đây, ông Boris nhận được 77% tín nhiệm của các thành viên Đảng Bảo thủ. Ông Jeremy Hunt, 52 tuổi, thay thế ông Boris làm Ngoại trưởng Anh vào tháng 7/2018 và từng làm Bộ trưởng Y tế Anh trong 6 năm. Ngoại trưởng Hunt từng nói rằng ông muốn Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) với một thỏa thuận. Ngoại trưởng Anh phát biểu tại một sự kiện ở Belfast, Bắc Ireland, ngày 2/7. Ông Jeremy Hunt rời khỏi studio của BBC ở thủ đô London, Anh, hôm 30/6.Ứng viên Thủ tướng Anh Jeremy Hunt tham dự một sự kiện ở Manchester hôm 29/6. Ngoại trưởng Jeremy Hunt phát biểu trước đám đông ở Exeter, Anh, hôm 28/6. Mời độc giả xem thêm video: Đồng bảng Anh và tương lai Brexit chịu ảnh hưởng như thế nào? (Nguồn: VTV1)

Cuộc đua giành chức Thủ tướng Anh thay thế bà Theresa May đang dần đi đến hồi kết khi chỉ còn lại hai ứng viên cuối cùng là cựu Ngoại trưởng Boris Johnson (trái) và Ngoại trưởng đương nhiệm Jeremy Hunt. (Nguồn ảnh: Reuters) Hiện tại, cả ông Boris và ông Hunt đều đang tích cực vận động tranh cử để trở thành người đứng đầu của Đảng Bảo thủ. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 22/7, sau khi 160.000 thành viên Đảng này trên toàn nước Anh kết thúc việc bỏ phiếu chọn người lãnh đạo. Người thay thế bà May sẽ trở thành Thủ tướng mới của nước Anh, đồng thời tiếp quản tiến trình đàm phán Brexit. Ảnh: Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Ông Boris Johnson, 54 tuổi, là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Anh. Ông đã từ chức ngoại trưởng vào tháng 7 năm ngoái nhằm phản đối thỏa thuận Brexit của bà May. Ông Boris chụp ảnh cùng những người ủng hộ khi đến thăm trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Reading, Anh, ngày 3/7. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Boris Johnson được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Thủ tướng Anh. Theo một cuộc khảo sát gần đây, ông Boris nhận được 77% tín nhiệm của các thành viên Đảng Bảo thủ. Ông Jeremy Hunt, 52 tuổi, thay thế ông Boris làm Ngoại trưởng Anh vào tháng 7/2018 và từng làm Bộ trưởng Y tế Anh trong 6 năm. Ngoại trưởng Hunt từng nói rằng ông muốn Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) với một thỏa thuận. Ngoại trưởng Anh phát biểu tại một sự kiện ở Belfast, Bắc Ireland, ngày 2/7. Ông Jeremy Hunt rời khỏi studio của BBC ở thủ đô London, Anh, hôm 30/6. Ứng viên Thủ tướng Anh Jeremy Hunt tham dự một sự kiện ở Manchester hôm 29/6. Ngoại trưởng Jeremy Hunt phát biểu trước đám đông ở Exeter, Anh, hôm 28/6. Mời độc giả xem thêm video: Đồng bảng Anh và tương lai Brexit chịu ảnh hưởng như thế nào? (Nguồn: VTV1)