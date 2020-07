Điều ít biết về quan chức thân cận của Tổng thống Trump mắc COVID-19

Ngày 27/7, Nhà Trắng cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien (phải), một trong những quan chức thân cận của Tổng thống Trump, có kết quả dương tính với COVID-19. Ảnh: ABC News. Được biết, ông O’Brien xuất hiện các triệu chứng COVID-19 nhẹ, đang tự cách ly và làm việc từ xa. Ảnh: MEM. Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence không gặp rủi ro phơi nhiễm. Công việc của Hội đồng An ninh Quốc gia không bị gián đoạn. Ảnh: BI. "Tôi đã không gặp ông ấy gần đây. Tôi có nghe về việc ông ấy xét nghiệm", Tổng thống Trump nói và cho biết ông đã giữ giãn cách xã hội với cố vấn O'Brien. Ảnh: AP. Tính đến thời điểm hiện tại, ông O’Brien là quan chức cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Trump được xác nhận mắc COVID-19. Ảnh: AJ. Cố vấn O’Brien sinh ngày ngày 18/6/1966 tại Los Angeles, California, Mỹ. Ông tốt nghiệp trường Đại học California chuyên ngành Khoa học Chính trị vào năm 1988 và nhận bằng Tiến sĩ Luật của trường UC Berkeley năm 1991. Ảnh: Politico. Cố vấn O'Brien từng làm việc cho cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush và là thành viên đội ngũ cố vấn trong chiến dịch tranh cử của ứng viên Tổng thống Mitt Rommey vào năm 2011. Ảnh: UPI. Tháng 5/2015, ông là cố vấn về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng viên Scott Walker. Sau khi ông Walker rời cuộc đua, O'Brien tham gia chiến dịch của ứng viên Ted Cruz. Ảnh: ABC News. Năm 2017, chính quyền Tổng thống Trump từng cân nhắc việc chọn ông O'Brien làm Bộ trưởng Hải quân. Ảnh: Standard. Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019, ông là Đặc phái viên đặc biệt của tổng thống về các vấn đề con tin tại Bộ Ngoại giao. Ảnh: INN. Tổng thống Trump chọn ông O’Brien làm Cố vấn An ninh Quốc gia hồi tháng 9/2019. Được biết, ông O’Brien là Cố vấn An ninh Quốc gia thứ 4 dưới thời ông Trump. Ảnh: WSJ. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

