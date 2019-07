Điều ít biết về "ông Donald Trump của nước Anh"

Ngày 23/7, với việc giành được 66,4% số phiếu ủng hộ, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã được bầu làm lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ cầm quyền, và ông nhậm chức Thủ tướng Anh thay thế bà Theresa May vào chiều 24/7. Ảnh: AN. Trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách lãnh đạo Đảng Bảo thủ, ông Johnson đã gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong đảng vì trao cho ông đặc quyền và vinh dự này. Đồng thời, tân Thủ tướng Anh cũng tiết lộ mục tiêu của ông là đoàn kết đất nước. Ảnh: Sky. Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson sinh ngày 19/6/1964. Ông từng theo học trường Eton College, sau đó tốt nghiệp chuyên ngành Văn học cổ điển, Lịch sử và Triết học tại Đại học Balliol, Đại học Oxford. Ảnh: PE. Trong thời gian học tại đây, ông được bầu làm Chủ tịch của Liên minh Oxford vào năm 1986. Ảnh: BI. Nhà lãnh đạo Anh có thể nói cả tiếng Pháp và tiếng Italy. Ảnh: Haaretz. Ông Johnson từng là một nhà báo trước khi dành sự quan tâm cho chính trị. Chắc hẳn ít ai biết rằng, tân Thủ tướng Boris Johnson từng có thời gian ngắn làm việc cho tờ báo The Times của Anh nhưng sau đó bị cho thôi việc do sai sót trong việc xuất bản một bài báo. Ảnh: Variety. Ông là trưởng ban biên tập của tờ Spectator từ năm 1999 tới năm 2005. Trong thời gian này, ông Boris còn viết bài cho Telegraph, GQ, và hợp tác xuất bản nhiều cuốn sách khác. Ảnh: Reuters. Ông Boris là Thị trưởng London trong 8 năm, từ tháng 5/2008 đến tháng 5/2016. Ảnh: Reuters. Ngày 13/7/2016, ông Boris được Thủ tướng Anh Theresa May bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, ông Boris đã từ chức vào năm ngoái do bất đồng về kế hoạch rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Anh hay còn gọi là Brexit. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Anh Theresa May từ chức (Nguồn: VTV1)

Ngày 23/7, với việc giành được 66,4% số phiếu ủng hộ, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã được bầu làm lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ cầm quyền, và ông nhậm chức Thủ tướng Anh thay thế bà Theresa May vào chiều 24/7. Ảnh: AN. Trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách lãnh đạo Đảng Bảo thủ, ông Johnson đã gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong đảng vì trao cho ông đặc quyền và vinh dự này. Đồng thời, tân Thủ tướng Anh cũng tiết lộ mục tiêu của ông là đoàn kết đất nước. Ảnh: Sky. Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson sinh ngày 19/6/1964. Ông từng theo học trường Eton College, sau đó tốt nghiệp chuyên ngành Văn học cổ điển, Lịch sử và Triết học tại Đại học Balliol, Đại học Oxford. Ảnh: PE. Trong thời gian học tại đây, ông được bầu làm Chủ tịch của Liên minh Oxford vào năm 1986. Ảnh: BI. Nhà lãnh đạo Anh có thể nói cả tiếng Pháp và tiếng Italy. Ảnh: Haaretz. Ông Johnson từng là một nhà báo trước khi dành sự quan tâm cho chính trị. Chắc hẳn ít ai biết rằng, tân Thủ tướng Boris Johnson từng có thời gian ngắn làm việc cho tờ báo The Times của Anh nhưng sau đó bị cho thôi việc do sai sót trong việc xuất bản một bài báo. Ảnh: Variety. Ông là trưởng ban biên tập của tờ Spectator từ năm 1999 tới năm 2005. Trong thời gian này, ông Boris còn viết bài cho Telegraph, GQ, và hợp tác xuất bản nhiều cuốn sách khác. Ảnh: Reuters. Ông Boris là Thị trưởng London trong 8 năm, từ tháng 5/2008 đến tháng 5/2016. Ảnh: Reuters. Ngày 13/7/2016, ông Boris được Thủ tướng Anh Theresa May bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, ông Boris đã từ chức vào năm ngoái do bất đồng về kế hoạch rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Anh hay còn gọi là Brexit. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Anh Theresa May từ chức (Nguồn: VTV1)