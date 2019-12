Dấu ấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm 2019

Chỉ riêng trong năm 2019, Tổng thống Trump đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hai lần: Lần đầu tiên tại Hà Nội (Việt Nam) vào tháng 2/2019 và lần tiếp theo ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ngày 30/6. Ảnh: Reuters. Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân đến Triều Tiên. Có thể thấy, Tổng thống Trump, dù đang đối mặt với cuộc luận tội tại Thượng viện, vẫn khiến nhiều người phải kinh ngạc vì những gì ông đã làm được trong năm vừa qua. Ảnh: Reuters. Ngày 7/10, Mỹ bắt đầu rút quân khỏi một số khu vực tại Đông Bắc Syria, theo chỉ thị của Tổng thống Trump. Ảnh: MW. "Đã đến lúc Mỹ phải thoát khỏi những cuộc chiến tranh không có hồi kết này. Nhiều năm trước, Mỹ dự định ở lại Syria trong 30 ngày. Tuy nhiên, chúng tôi đã lún sâu vào cuộc chiến vô tận mà không có mục tiêu rõ ràng", Tổng thống Trump nói. Tuy nhiên sau đó, ông chủ Nhà Trắng khẳng định sẽ duy trì một số lượng nhỏ lính Mỹ trong khu vực có dầu mỏ ở Đông Syria. Ảnh: BI. Ngày 27/10/2019, Tổng thống Trump thông báo lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đột kích và tiêu diệt được trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi (ảnh) tại Syria. Đây được xem là chiến thắng quan trọng của Mỹ trên bình diện quốc tế. Ảnh: NDTV. Một chiến thắng khác của ông Trump trong năm 2019 là được chứng minh không "thông đồng" với Nga. Hồi tháng 3, sau 18 tháng điều tra, công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã bác bỏ cáo buộc chiến dịch tranh cử của ông Trump (hồi năm 2016) thông đồng với Nga, và cũng không có đủ bằng chứng để kết luận ông Trump đã cản trở pháp lý. Ảnh: Politico. Ngày 21/12, Tổng thống Trump ký gói ngân sách trị giá 1,4 tỷ USD cho tài khóa 2020, giúp chính phủ tránh được nguy cơ phải đóng cửa. Ảnh: The Alantic. Ngay trước khi khởi hành từ Washington tới Florida cho kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, Tổng thống Trump cũng đã ký Đạo luật chi tiêu quốc phòng 2020, trong đó bao gồm việc thành lập quân chủng mới - Lực lượng Vũ trụ Mỹ. Được biết, đây là lần đầu tiên Mỹ có lực lượng quân sự mới trong khoảng 70 năm. Ảnh: FT. Trong năm 2019, ông Trump còn nhận được những tin vui kinh tế như thị trường lao động tháng 11 đón thêm 266.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,5%, mức thấp nhất từ năm 1969. Tỉ lệ thất nghiệp chạm đáy và thị trường chứng khoán cao kỷ lục tại Mỹ là "cách" tốt nhất để một Tổng thống đương nhiệm tái đắc cử trong cuộc đua vào chiếc ghế Nhà Trắng 2020. Ảnh: Politico. Về cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, ngày 15/12, Mỹ đã nhất trí với Trung Quốc nội dung thỏa thuận kinh tế và thương mại "giai đoạn 1" dựa trên nguyên tắc công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Ảnh: AT. Hôm 25/12, Tổng thống Mỹ Trump thông báo, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) sẽ tổ chức lễ ký kết thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" mà Mỹ - Trung đã đạt được. Đây là tiến bộ mới nhất giúp giải quyết tranh chấp thương mại suốt những năm qua giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này. Ảnh: DW. Mời độc giả xem thêm video về Tổng thống Mỹ Donald Trump (Nguồn: C-SPAN)

