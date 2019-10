Danh tính 2 người Việt trên tàu bị chìm do bão Hagibis

Tối 12/10, tàu chở hàng Jia De của Panama đã bị chìm ở Vịnh Tokyo giữa lúc siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tàu có 3 người Myanmar, 7 người Trung Quốc cùng hai thuyền viên người Việt Nam là thủy thủ Phạm Văn Đức và thủy thủ Nguyễn Văn Trì. Ảnh: MT. Sau khi nhận được thông tin về con tàu gặp nạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thực hiện ngay những biện pháp thu thập thông tin và phối hợp với các bên liên quan của Nhật Bản nhằm bảo hộ công dân. Ảnh: AP. Chiều 13/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết thủy thủ Phạm Văn Đức đã được Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cứu sống và đưa tới một bệnh viện ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, để điều trị. Ảnh: AP. Hiện tại, sức khỏe của thủy thủ Phạm Văn Đức đang hồi phục tích cực tại bệnh viện ở Nhật Bản. Ảnh: EPA. Tuy nhiên, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho đến nay, thủy thủ Nguyễn Văn Trì vẫn mất tích cùng với 2 thủy thủ khác. Ảnh: EPA. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật vẫn đang tích cực nắm bắt thông tin và thực hiện hỗ trợ tối đa đối với nạn nhân. Ảnh: AP. Như tin tức đã đưa, siêu bão Hagibis, được đánh giá là mạnh nhất trong vòng 60 năm, đã đổ bộ vào Nhật Bản tối 12/10 (giờ địa phương). Tính đến tối 13/10, đã có ít nhất 26 người thiệt mạng, 16 người mất tích và hơn 7 triệu người dân phải sơ tán vì bão Hagibis. Ảnh: Getty. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão, khoảng 425.000 hộ gia đình bị cắt điện và 14.000 người không có nước sinh hoạt. Ảnh: EPA. Ngày 13/10, 27.000 thành viên của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cùng lực lượng cứu hộ, cảnh sát,...được triển khai để giải cứu những người bị mắc kẹt do lũ lụt sau siêu bão Hagibis. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng liên quan và cử bộ trưởng phụ trách xử lý thảm họa đến các khu vực bị ảnh hưởng sau bão. Ảnh: Getty. Ông Abe cũng gửi lời chia buồn tới các gia đình có nạn nhân thiệt mạng và cho biết chính phủ đang nỗ lực hết sức để khắc phục hậu quả do bão Hagibis gây ra. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản (Nguồn: The Guardian)

Tối 12/10, tàu chở hàng Jia De của Panama đã bị chìm ở Vịnh Tokyo giữa lúc siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tàu có 3 người Myanmar, 7 người Trung Quốc cùng hai thuyền viên người Việt Nam là thủy thủ Phạm Văn Đức và thủy thủ Nguyễn Văn Trì. Ảnh: MT. Sau khi nhận được thông tin về con tàu gặp nạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thực hiện ngay những biện pháp thu thập thông tin và phối hợp với các bên liên quan của Nhật Bản nhằm bảo hộ công dân. Ảnh: AP. Chiều 13/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết thủy thủ Phạm Văn Đức đã được Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cứu sống và đưa tới một bệnh viện ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, để điều trị. Ảnh: AP. Hiện tại, sức khỏe của thủy thủ Phạm Văn Đức đang hồi phục tích cực tại bệnh viện ở Nhật Bản. Ảnh: EPA. Tuy nhiên, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho đến nay, thủy thủ Nguyễn Văn Trì vẫn mất tích cùng với 2 thủy thủ khác. Ảnh: EPA. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật vẫn đang tích cực nắm bắt thông tin và thực hiện hỗ trợ tối đa đối với nạn nhân. Ảnh: AP. Như tin tức đã đưa, siêu bão Hagibis, được đánh giá là mạnh nhất trong vòng 60 năm, đã đổ bộ vào Nhật Bản tối 12/10 (giờ địa phương). Tính đến tối 13/10, đã có ít nhất 26 người thiệt mạng, 16 người mất tích và hơn 7 triệu người dân phải sơ tán vì bão Hagibis. Ảnh: Getty. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão , khoảng 425.000 hộ gia đình bị cắt điện và 14.000 người không có nước sinh hoạt. Ảnh: EPA. Ngày 13/10, 27.000 thành viên của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cùng lực lượng cứu hộ, cảnh sát,...được triển khai để giải cứu những người bị mắc kẹt do lũ lụt sau siêu bão Hagibis. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng liên quan và cử bộ trưởng phụ trách xử lý thảm họa đến các khu vực bị ảnh hưởng sau bão. Ảnh: Getty. Ông Abe cũng gửi lời chia buồn tới các gia đình có nạn nhân thiệt mạng và cho biết chính phủ đang nỗ lực hết sức để khắc phục hậu quả do bão Hagibis gây ra. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản (Nguồn: The Guardian)