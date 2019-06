Cựu Tổng thống Ai Cập vừa đột tử tại tòa án là ai?

Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, 67 tuổi, đã bị ngất và đột tử trong phiên toà xét xử ông với tội danh gián điệp tại tòa án ở thủ đô Cairo hôm 17/6. Ông bị cáo buộc làm gián điệp cho tổ chức Hồi giáo Hamas của Palestine. Ảnh: AJ. Cái chết của cựu Tổng thống Ai Cập Morsi đang được điều tra. Trước đó, truyền thông Ai Cập đưa tin nguyên nhân khiến ông tử vong được xác định là do đau tim. Ảnh: Reuters. Cựu Tổng thống Morsi sinh ngày 20/8/1951 tại tỉnh Sharqia, miền bắc Ai Cập. Ảnh: Reuters. Ông tốt nghiệp cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật tại Đại học Cairo lần lượt vào năm 1975 và 1978. Ảnh: Reuters. Năm 1982, ông nhận bằng Tiến sĩ của Đại học Nam California. Từ năm 1982 đến 1985, ông là trợ lý giáo sư tại Đại học bang California, Northridge (Mỹ). Năm 1985, ông trở về Ai Cập để giảng dạy tại Đại học Zagazig. Ảnh: Reuters. Cựu Tổng thống Moris là đại biểu Quốc hội từ năm 2000 đến 2005. Ông là Chủ tịch của Đảng Tự do và Chính nghĩa (FJP) từ ngày 30/4/2011. Được biết, đây là một đảng chính trị do tổ chức Anh em Hồi giáo thành lập sau cuộc cách mạng Ai Cập 2011. Ảnh: Reuters. Ngày 24/6/2012, Ủy ban bầu cử Ai Cập thông báo rằng ông Morsi đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, đến tháng 7/2013, quân đội Ai Cập đã tiến hành đảo chính và lật đổ ông Morsi chỉ sau hơn 1 năm ông cầm quyền. Ông Morsi bị đưa ra xét xử trong các phiên tòa sau đó. Ảnh: Reuters. Tháng 10/2016, tòa án Ai Cập tuyên phạt 20 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Morsi với các tội danh gây bạo lực và giết người liên quan các vụ đụng độ biểu tỉnh bên ngoài Dinh Tổng thống năm 2012. Ảnh: Reuters. Đến tháng 9/2017, tòa án Ai Cập bác kháng cáo và giữ nguyên mức án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Mohamed Morsi với tội danh làm gián điệp cho Qatar. Được biết, tại Ai Cập, án tù chung thân tương đương với 25 năm tù giam. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Cựu Tổng thống Ai Cập Morsi đột tử tại tòa án (Nguồn: CGTN)

Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, 67 tuổi, đã bị ngất và đột tử trong phiên toà xét xử ông với tội danh gián điệp tại tòa án ở thủ đô Cairo hôm 17/6. Ông bị cáo buộc làm gián điệp cho tổ chức Hồi giáo Hamas của Palestine. Ảnh: AJ. Cái chết của cựu Tổng thống Ai Cập Morsi đang được điều tra. Trước đó, truyền thông Ai Cập đưa tin nguyên nhân khiến ông tử vong được xác định là do đau tim. Ảnh: Reuters. Cựu Tổng thống Morsi sinh ngày 20/8/1951 tại tỉnh Sharqia, miền bắc Ai Cập. Ảnh: Reuters. Ông tốt nghiệp cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật tại Đại học Cairo lần lượt vào năm 1975 và 1978. Ảnh: Reuters. Năm 1982, ông nhận bằng Tiến sĩ của Đại học Nam California. Từ năm 1982 đến 1985, ông là trợ lý giáo sư tại Đại học bang California, Northridge (Mỹ). Năm 1985, ông trở về Ai Cập để giảng dạy tại Đại học Zagazig. Ảnh: Reuters. Cựu Tổng thống Moris là đại biểu Quốc hội từ năm 2000 đến 2005. Ông là Chủ tịch của Đảng Tự do và Chính nghĩa (FJP) từ ngày 30/4/2011. Được biết, đây là một đảng chính trị do tổ chức Anh em Hồi giáo thành lập sau cuộc cách mạng Ai Cập 2011. Ảnh: Reuters. Ngày 24/6/2012, Ủy ban bầu cử Ai Cập thông báo rằng ông Morsi đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập . Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, đến tháng 7/2013, quân đội Ai Cập đã tiến hành đảo chính và lật đổ ông Morsi chỉ sau hơn 1 năm ông cầm quyền. Ông Morsi bị đưa ra xét xử trong các phiên tòa sau đó. Ảnh: Reuters. Tháng 10/2016, tòa án Ai Cập tuyên phạt 20 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Morsi với các tội danh gây bạo lực và giết người liên quan các vụ đụng độ biểu tỉnh bên ngoài Dinh Tổng thống năm 2012. Ảnh: Reuters. Đến tháng 9/2017, tòa án Ai Cập bác kháng cáo và giữ nguyên mức án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Mohamed Morsi với tội danh làm gián điệp cho Qatar. Được biết, tại Ai Cập, án tù chung thân tương đương với 25 năm tù giam. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Cựu Tổng thống Ai Cập Morsi đột tử tại tòa án (Nguồn: CGTN)