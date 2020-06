COVID-19: Nữ Thủ tướng Đan Mạch 3 lần hoãn cưới là ai?

Trong thông báo trên Instagram ngày 25/6, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết bà đã hoãn đám cưới để tham dự cuộc họp của Hội đồng Châu Âu vào tháng 7 tới, trong đó thảo luận về ngân sách của Châu Âu cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả do dịch COVID-19 gây ra. Ảnh: Reuters. “Cuộc họp của Hội đồng Châu Âu tại Brussels được tổ chức đúng vào thời gian chúng tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, tôi phải thực hiện công việc của mình để bảo vệ các lợi ích của Đan Mạch”, nữ Thủ tướng chia sẻ. Ảnh: The Star. Được biết, đây là lần thứ ba Thủ tướng Mette Frederiksen phải hoãn tổ chức đám cưới, dù bà "rất mong được kết hôn với người đàn ông này". Ảnh: PBS. Nữ Thủ tướng Mette Frederiksen sinh ngày 19/11/1977 tại Aalborg, thành phố lớn thứ tư của Đan Mạch. Ảnh: ISB. Bà từng theo học Khoa Quản trị và Khoa học Xã hội tại trường Đại học Aalborg, tốt nghiệp năm 2007. Ảnh: GTR. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2001, bà Mette lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Đan Mạch. Ảnh: Reuters. Sau khi Đảng Dân chủ Xã hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2011, bà Mette được Thủ tướng Helle Thorning-Schmidt bổ nhiệm làm Bộ trưởng Việc làm. Ảnh: Reuters. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2015, bà Mette đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tư Pháp Đan Mạch. Ảnh: ST. Bà Mette Frederiksen là lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội từ tháng 6/2015. Ảnh: Reuters. Bà lãnh đạo Đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 2019 và thành lập liên minh giành thế đa số trong Quốc hội. Sau đó, Nữ hoàng Margrethe II đã ủy quyền cho bà Mette Frederiksen dẫn đầu các cuộc đàm phán thành công để đi đến việc thành lập một chính phủ mới. Ảnh: EV. Bà Mette Frederiksen tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Đan Mạch vào ngày 27/6/2019. Bà là Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Đan Mạch và là người phụ nữ thứ hai giữ vị trí này. Ảnh: BI. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Trong thông báo trên Instagram ngày 25/6, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết bà đã hoãn đám cưới để tham dự cuộc họp của Hội đồng Châu Âu vào tháng 7 tới, trong đó thảo luận về ngân sách của Châu Âu cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả do dịch COVID-19 gây ra. Ảnh: Reuters. “Cuộc họp của Hội đồng Châu Âu tại Brussels được tổ chức đúng vào thời gian chúng tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, tôi phải thực hiện công việc của mình để bảo vệ các lợi ích của Đan Mạch”, nữ Thủ tướng chia sẻ. Ảnh: The Star. Được biết, đây là lần thứ ba Thủ tướng Mette Frederiksen phải hoãn tổ chức đám cưới, dù bà "rất mong được kết hôn với người đàn ông này". Ảnh: PBS. Nữ Thủ tướng Mette Frederiksen sinh ngày 19/11/1977 tại Aalborg, thành phố lớn thứ tư của Đan Mạch. Ảnh: ISB. Bà từng theo học Khoa Quản trị và Khoa học Xã hội tại trường Đại học Aalborg, tốt nghiệp năm 2007. Ảnh: GTR. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2001, bà Mette lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Đan Mạch. Ảnh: Reuters. Sau khi Đảng Dân chủ Xã hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2011, bà Mette được Thủ tướng Helle Thorning-Schmidt bổ nhiệm làm Bộ trưởng Việc làm. Ảnh: Reuters. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2015, bà Mette đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tư Pháp Đan Mạch. Ảnh: ST. Bà Mette Frederiksen là lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội từ tháng 6/2015. Ảnh: Reuters. Bà lãnh đạo Đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 2019 và thành lập liên minh giành thế đa số trong Quốc hội. Sau đó, Nữ hoàng Margrethe II đã ủy quyền cho bà Mette Frederiksen dẫn đầu các cuộc đàm phán thành công để đi đến việc thành lập một chính phủ mới. Ảnh: EV. Bà Mette Frederiksen tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Đan Mạch vào ngày 27/6/2019. Bà là Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Đan Mạch và là người phụ nữ thứ hai giữ vị trí này. Ảnh: BI. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)